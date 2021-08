Un médecin révèle à quelle fréquence vous devriez vous doucher alors que les régimes de lavage des célébrités deviennent viraux

« Les facteurs qui ont un impact sur votre besoin de vous laver incluent votre profession (si vous faites du lavage manuel la main d’oeuvre ou travailler avec des patients) et vos habitudes sociales et d’exercice. En règle générale, il est important de se laver les pieds, les aisselles et l’aine, car ces zones sont susceptibles de s’infecter si elles ne sont pas conservées au frais. Et même sans Covid, vous devez vous assurer de vous laver les mains régulièrement. »

Tandis que Emma Coleman, une dermatologie et esthétique RGN, a dit au point de vente qu’elle pense la fréquence des douches et des bains peut être modifiée selon les saisons – dire qu’il est « plus doux » pour la peau de se laver un jour sur deux pendant l’hiver, car les douches et les bains chauds peuvent « irriter symptômes d’eczéma tels que des démangeaisons, qui ont tendance à s’intensifier davantage pendant les mois les plus froids de l’année‘, mais qu’en été les gens peuvent besoin de se laver leurs corps plus souvent ‘à cause de la transpiration‘. »