Un médecin gay du NHS danse sur Beyoncé pour s’attaquer aux mythes sur les vaccins nocifs

Le Dr Mark Perera, qui travaille comme médecin du NHS dans l’est de Londres, a rejoint TikTok en tant que @DoctorGayUK

Le Dr Mark Perera, qui travaille en tant que médecin du NHS dans l’est de Londres, s’est rendu sur la plateforme sous le nom de « @DoctorGayUK » pour aider à éduquer les gens sur le jab.

Le médecin, qui faisait partie des travailleurs de la santé de première ligne à qui on a offert le vaccin ce mois-ci, s’est appuyé sur ses compétences en danse pour partager des informations sur le vaccin et briser les mythes néfastes.

Le médecin a dit RoseActualités il a choisi TikTok pour «amener plus de gens à se faire vacciner lorsqu’ils sont éligibles, aussi parce que je suis un peu maladroit et que j’adore danser».

@doctorgayuk Faites confiance à un médecin qui a reçu le vaccin #covid! #coronavirusvaccine #gaydoctor #gaylondon #gayotter #fyp #pride #lgbtq #london #doctor ♬ son original – Doctor Gay UK

Il a ajouté: «En tant que fier membre des communautés LGBTQ + et BAME, je pense qu’il est vraiment important de calmer les peurs avec des faits et une discussion ouverte.»

Ses vidéos abordent des complots nuisibles en cours de propagation, comme l’idée que le vaccin comprend une puce électronique ou nuira d’une manière ou d’une autre aux minorités.

@doctorgayuk Mon expérience 7 jours après le vaccin, n’ayez pas peur! #vaccin #workingxmas #gaydoctor #gaylondon #fyp #foryoupage #lgbtq #gay #trending # my2020 ♬ Survivor – Destiny’s Child

Notant la propagation des croyances anti-vax, Perera a encouragé les gens à «regarder les faits scientifiques» derrière les vaccins.

Il a déclaré: «Les trois principaux vaccins (Pfizer, Moderna et AstraZeneca) ont tous été testés rigoureusement et les preuves ont clairement montré que 2 injections immunisent la plupart des gens contre ce virus.

«Chaque pays évalue ensuite les preuves et publie sa décision d’approbation de sécurité. Le Royaume-Uni a approuvé deux des vaccins, il s’agit d’un effort collectif de scientifiques et de régulateurs. »

@doctorgayuk Quand recevrez-vous VOTRE vaccin? (Inspiré par J-Lo) #covidvaccine #jlo # 20ansago #gaydoctor #gaylondon #fyp #foryoupage #pride #lgbtq #doctor ♬ En attendant ce soir – Jennifer Lopez

Il a ajouté: «Quelle que soit la théorie du complot que vous avez pu entendre, veuillez lire les preuves vous-même.

«En fin de compte, en tant qu’adulte, personne ne vous forcera à avoir cela et c’est votre choix. Veuillez faire le bon choix pour votre famille et votre communauté. «

La communauté LGBT + est encouragée à faire sa part

Les vaccins étant actuellement disponibles uniquement pour les plus de 80 ans, le personnel de première ligne et les résidents des foyers de soins au Royaume-Uni, il faudra un certain temps avant que d’autres puissent en bénéficier.

La recherche suggère également que les groupes minoritaires, y compris les personnes LGBT +, peuvent être plus sceptiques que la population générale.

Mais Perera a ajouté: «J’encourage notre communauté LGBTQ + à se faire vacciner quand elle sera éligible, car elle est gratuite et elle vous protégera, vous et ceux que vous aimez.

«Plus de 70 000 personnes au Royaume-Uni sont décédées en 2020 à cause de ce virus, veuillez ne pas faire partie des cas ou des décès inutilement.

«Même en pensant un peu égoïstement, réfléchissez à la façon dont vous pourrez revoir votre famille et vos amis plus âgés avec beaucoup moins de risques. L’année 2020 a été solitaire, essayons tous de ramener la vie à la normale.