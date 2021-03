Un méchant éternel révélé dans la nouvelle merch Marvel

Une nouvelle marchandise de la prochaine sortie cosmique de Marvel, Éternels, a révélé de nouveaux regards sur l’un des légendaires Célestes et le Déviant connu sous le nom de Kro, un personnage qui est en train de devenir le principal antagoniste du film. Dans un monde plus parfait, Éternels aurait déjà frappé les écrans, mais comme c’est le monde dans lequel nous vivons, nous devrons plutôt nous livrer à des fuites comme celles-ci pour le moment.

L’image de Kro montre que la réalisatrice Chloé Zhao et son équipe apporteront de grands changements à l’apparence des personnages par rapport à son homologue de bande dessinée. Chef de guerre impitoyable, dictateur et général des déviants, Kro est un métamorphe immortel qui se rapproche plus des éternels que des siens, le forçant à cacher ses pouvoirs à son propre peuple. Le personnage a une relation complexe avec les Eternals, devenant finalement un amoureux secret de Thena et un allié occasionnel, bien que le film semble se pencher davantage sur ses traits méchants pour le moment.

Quant au Céleste, la nouvelle image montrée ressemble très étroitement à celle d’Eson le Chercheur, le Céleste qui a été introduit pour la première fois en gardiens de la Galaxie en 2014. Cependant, le personnage montré dans la conception est en fait considéré comme Arishem le juge, l’un des deux célestes qui avait le droit et la capacité de juger quelle civilisation de la planète vivrait et laquelle mourrait.

Sortie prévue plus tard cette année, Éternels présentera au public l’équipe de super-héros titulaire, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète mystérieuse et lointaine qui est arrivée sur terre il y a des milliers d’années et qui protège les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes encore plus mystérieux, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques.

Le plan du film est d’introduire quelque chose de totalement nouveau dans l’univers cinématographique Marvel en constante expansion, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, révélant que Éternels C’est un peu un pari pour la franchise, ce à quoi ils se sont habitués. «Je pense que nous remettons toujours les choses en question, mais nous ne laissons pas non plus la peur nous guider dans nos choix. Donc, je crois qu’il y a un équilibre sain quelque part. Depuis le début de Marvel Studios, nous avons toujours dit que nous ne voulions pas faire un genre de film », a déclaré Feige à propos du projet. « Quand Iron Man a travaillé, la première chose que nous avons annoncée était un film de la Seconde Guerre mondiale (Captain America) et un film extraterrestre de Dieu nordique (Thor), puis un film d’équipe (Avengers). Nous cherchons donc toujours à prendre le succès ou le la bonne volonté qui nous vient et utilisez-la pour devenir les Gardiens de la Galaxie, et Black Panther et Captain Marvel. «

Après plusieurs retards, Éternels La sortie en salles est désormais prévue pour le 5 novembre 2021. Le film n’est que l’un des nombreux projets intrigants à l’horizon Marvel, chacun apportant de grands changements au MCU, y compris la préquelle Veuve noire, et les suites Thor: l’amour et le tonnerre, Spider-Man: pas de retour à la maison, et Docteur Strange dans le multivers de la folie. Cela nous vient grâce à MISES À JOUR ÉTERNELLES utilisateur Twitter.

