Un marié du Nebraska est décédé une heure après son mariage, disent des amis

Un marié du Nebraska est décédé une heure après le début de sa cérémonie de mariage, ont déclaré des amis de la mariée.

Devant leurs enfants, parents, famille et amis, Toraze et Johnnie Mae Davis ont marché dans l’allée lundi et se sont promis le reste de leur vie.

Peu de temps après, le marié est tombé et une ambulance est intervenue, transformant ce qui était censé être une célébration de toute une vie en une perte.

Le « jour le plus heureux de leur vie s’est transformé en un jour de tragédie », a déclaré Monica Miller, la superviseure de la mariée qui était au mariage, à NBC News.

Johnnie Mae Davis. Avec l’aimable autorisation de Monica Miller

Des amis essaient maintenant de soutenir la mariée.

Une collecte de fonds en ligne pour aider aux frais funéraires et aux enfants du couple avait recueilli plus de 12 000 € vendredi soir.

« Elle est passée de la planification d’un mariage à la planification de funérailles », a déclaré Miller, qui organise la collecte de fonds.

Jewel Roberson, un ami de la mariée, a déclaré à KETV à Omaha que le cœur de Toraze Davis s’était arrêté pour la première fois une heure après le début de la cérémonie.

« Dans une seconde. C’est arrivé en quelques secondes », a déclaré Roberson à la station. « Elle est devenue veuve et mariée en 10 minutes. »

Les funérailles de Toraze Davis auront lieu le 5 juillet, selon les informations de service partagées sur le site Good Shepherd Funeral Home.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.