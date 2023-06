Un mariage avec le personnel du bar travaillant derrière un mur d’herbe caché suscite des critiques

Miliboo Tabourets de bar réglables design noirs H65 cm (lot de 2) PEBBLE

Le minimalisme s'invite à votre table ! Avec les tabourets de bar PEBBLE, savourez toute l'élégance de ce style.Derrière la simplicité apparente des tabourets de bar PEBBLE se cache un retour à l'essentiel révélateur d'un design à la beauté pure. Ces assises hautes cultivent un style sobre et intemporel qui s'adapte à tous les intérieurs. Imaginées tout en rondeurs, elles offrent un rendu moderne et délicat. La douceur de leurs formes est associée à l'élégance d'un look monochrome. Les tabourets de bar PEBBLE sont des pièces design à part entière.Conçus dans un format compact (L43.5 x P43.5 x H68.5-89.5 cm), ces tabourets hauts se rangent facilement sous l'îlot central de la cuisine ou la table bar du salon. Leur piètement est réglable en hauteur grâce à une poignée située sous le siège. Ils conviennent ainsi à tous les espaces repas et à toute la maisonnée. Pour facilier leur entretien, ils ont été conçus en polypropylène et métal, deux matériaux adaptés à un usage quotidien.Vendus par lot de 2 et livrés prêts à monter.