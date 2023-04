Un mari regarde un match de sport pendant que sa femme est en travail accusée de ne pas la soutenir

Être en travail et se préparer à accoucher n’est certainement pas une entreprise facile. Alors que les femmes passent des heures à souffrir, les hommes se voient généralement confier le rôle de s’asseoir à l’écart et de regarder.

Cependant, une femme et son mari sont devenus viraux après l’avoir filmé en train de regarder un match sur son ordinateur portable alors qu’elle était assise dans son lit d’hôpital, très probablement en travail. Le clip de six secondes a immédiatement déclenché un débat, de nombreuses personnes se demandant si son mari aurait dû ou non être plus attentif.

Son mari regardait un match de sport pendant qu’elle était en travail, et maintenant les gens l’accusent de ne pas le soutenir.

Dans une courte vidéo TikTok, Amber, une mère pour la première fois, s’est filmée allongée dans le lit d’hôpital pendant qu’elle était en travail. À côté d’elle, son mari ne faisait pas attention à elle et regardait plutôt un match de football sur son ordinateur portable.

« Quand j’ai plaisanté sur le fait d’avoir accouché pendant que son équipe de football jouait toute la grossesse et je l’ai fait, c’était donc notre configuration », a écrit Amber en texte superposé. Elle a fait un panoramique de la caméra et, fidèle à sa parole, son mari était assis à côté d’elle, complètement absorbé par le match.

En regardant le match, il a également semblé inhaler la pompe à essence et à air fournie aux femmes pendant le travail pour soulager la douleur. Lorsque certains téléspectateurs l’ont souligné dans les commentaires, Amber a précisé que le gaz et l’air étaient éteints, mais il avait apparemment besoin d’un peu de soulagement de la façon dont regarder le match était stressant.

D’autres personnes n’étaient pas impressionnées par le manque d’attention de son mari alors qu’elle était allongée juste à côté de lui.

« Je ne ferais jamais ça à ma femme qui m’amènerait un enfant », a écrit un utilisateur de TikTok. Amber, n’essayant clairement pas de réagir de la part de son partenaire, l’a défendu en répondant: « C’est bien pour toi. Cependant, il a apprécié son 10 [minutes] avant de l’éteindre et j’étais content de regarder Storage Wars. [You] est-ce que tu. »

Un autre utilisateur a accepté en écrivant : « Il va avoir un GROS choc quand tu rentreras à la maison avec le bébé. »

D’autres personnes ont tenté de défendre le choix du mari de rester occupé en attendant que sa femme commence à accoucher.

Quelques personnes ont défendu la décision du mari, soulignant que le travail est un long jeu d’attente et qu’il faut parfois des heures avant qu’une femme soit prête à commencer à pousser.

« Je ne vois rien de mal à cela », a fait remarquer un utilisateur de TikTok, tandis qu’un autre utilisateur a ajouté : « Certains de ces commentaires… Mon partenaire était le même, le travail peut être long et un jeu d’attente ! J’ai un partenaire incroyable et c’est aussi un si bon père. »

Lorsqu’un troisième utilisateur a demandé à Amber si elle était en colère contre son mari pour avoir regardé un match de sport sur son ordinateur portable, elle a répondu que ce n’était pas le cas et qu’elle l’avait en fait configuré pour lui. « Je faisais des TikToks. Nous sommes super cool. »

Elle a ajouté que lorsqu’il était temps pour elle de commencer à pousser, il était juste là à ses côtés, lui tenant la main et la soutenant. « Ce n’était pas si profond », a-t-elle reconnu.

De nombreux experts ont parlé de l’impact positif que les femmes reçoivent en ayant leurs partenaires présents et attentifs pendant qu’elles sont en travail et en train d’accoucher.

Lors d’un entretien avec le HuffPost, la chercheuse Lisa Hinton a expliqué : « Nous ne suggérons pas que les pères devraient être moins impliqués dans l’accouchement, mais [we are] appelant à une plus grande prise de conscience de l’impact que ces naissances peuvent avoir à la fois sur la mère et sur le père. »

Bien qu’il soit compréhensible que certaines femmes soient contrariées si leur partenaire était inattentif et absent pendant le travail, pour d’autres, tout ce qui les intéresse, c’est que leur partenaire soit à leurs côtés dès qu’il est temps de commencer à pousser.

Nia Tipton est une rédactrice de divertissement/actualités et de style de vie basée à Brooklyn dont le travail se penche sur les problèmes et les expériences d’aujourd’hui.