Un mari dit à sa femme qu’elle devrait se déshabiller pour son cadeau de Noël

Noël est le moment de donner et de recevoir, mais les cadeaux d’une femme n’ont pas été appréciés par son mari, qui avait une suggestion plutôt grossière sur la façon dont elle pourrait remédier à ses cadeaux pour la prochaine saison des fêtes.

La femme a écrit sur sa débâcle de Noël sur le fil Reddit r/TrueOffMyChest, un forum permettant aux gens d’exprimer leurs griefs en ligne.

Elle a posté qu’elle achète toujours à son mari « quelques cadeaux » pour Noël, même s’il n’aime pas les cadeaux.

Pourtant, lorsqu’elle lui a offert les cadeaux de Noël, il lui a dit qu’elle n’aurait rien dû lui acheter, disant « j’aurais préféré le sexe » plutôt que des chaussures et de l’eau de Cologne.

Il a poursuivi en disant: «Je peux m’acheter ce que je veux. L’année prochaine, déshabille-toi.

La femme a déclaré se sentir gênée et a hoché la tête en signe d’accord.

« Il a le droit de me dire ce qu’il ressent, mais c’était comme un poignard dans mon cœur », a-t-elle déclaré. « Je ne sais pas pourquoi ça fait mal mais ça l’a fait. »

Son message a reçu plus d’un millier de commentaires en réponse, allant du mépris de ses sentiments au soutien de sa situation.

Certains utilisateurs pensaient que son mari essayait d’être romantique, mais le sens s’est perdu dans une communication maladroite.

Une personne a commenté que « on dirait qu’il a essayé d’être gentil et de dire qu’il appréciait [her] plus qu’un cadeau matériel, mais cela donne définitivement l’impression qu’il ne se soucie peut-être pas de la pensée ou du sentiment »qu’elle a mis dans le choix de ses cadeaux.

Un autre utilisateur a fait écho à cette pensée, écrivant qu’il « semble qu’il disait que vous avoir et être intime avec vous est ce qu’il veut. Pas des choses matérielles.

« Peut-être d’une manière plutôt inepte, ce que votre mari essayait de dire, c’est qu’il considère la relation sexuelle qu’il a avec vous comme le cadeau le plus parfait qu’il puisse recevoir », a expliqué quelqu’un d’autre.

D’autres utilisateurs ont vu plus durement le commentaire du mari.

« Il traite votre corps comme une marchandise… c’est pourquoi c’est horrible », a noté une personne.

Un autre utilisateur a écrit qu' »il n’a pas tenu compte de vos cadeaux, comme le temps que vous avez passé à les obtenir et à penser à ce qu’il aimerait, et il a dit que le sexe avec vous est préférable aux cadeaux, comme si c’était la seule chose que vous avez à offrir, la seule chose tu es bon pour.

Un autre commentateur a pensé que sa demande de relations sexuelles à Noël était « collante, grossière et irréfléchie, comme s’il vous voyait comme un morceau de viande ou une prostituée et non comme sa femme ».

Divers utilisateurs ont pesé sur le débat, notant que « le sexe n’est pas transactionnel. Ce n’est pas un cadeau de l’un à l’autre mais un acte mutuellement bénéfique et une expression d’amour émotionnel. Les deux doivent consentir et agir, mais on ne doit pas sentir que l’acte est un cadeau ou une restriction.

« Le sexe devrait être une expérience partagée d’intimité et de plaisir. Pas une chose que vous lui donnez, par devoir ou par désir de plaire », a écrit une personne.

De nombreux utilisateurs l’ont encouragée à parler honnêtement à son mari et à lui dire ce qu’il lui faisait ressentir.

Cela vaut « la peine de communiquer davantage sur ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin l’un de l’autre et sur ce qui vous fait vous sentir bien tous les deux ! » a déclaré un utilisateur.

Plus encore que les cadeaux et le sexe, la communication est la clé d’une relation saine, un truisme sur lequel la majorité des commentateurs de Reddit étaient d’accord.

Alexandra Blogier est rédactrice au sein de l’équipe d’information et de divertissement de YourTango. Elle couvre les potins sur les célébrités, l’analyse de la culture pop et tout ce qui concerne l’industrie du divertissement.