Avoir un être cher prêt à garder vos enfants peut être un privilège. Souvent, les membres de la famille immédiate, comme les grands-parents, surveillent leurs petits-enfants sans attendre de paiement.

Mais les parents devraient-ils continuer à ne pas payer les membres de la famille pour la garde d’enfants ? Ou ne devraient-ils pas le faire gratuitement? Une femme s’est disputée avec son mari au sujet de son choix.

Il lui a demandé «d’arrêter» d’envoyer 200 € à sa mère lorsqu’elle surveille leur enfant pendant la nuit.

Elle a partagé l’histoire sur « r/Marriage » de Reddit, un subreddit décrit comme « un endroit pour partager le meilleur et le pire du mariage ». Elle a écrit qu’ils n’avaient pas encore trouvé de baby-sitter, alors sa mère surveillait leur fille en cas de besoin.

Lorsqu’elle la garde pendant la journée, elle dit qu’elle ne la paie pas pour la garder pendant la journée. Mais quand sa mère la surveille toute la nuit, elle lui donne 200 € en paiement.

Dans le message, elle a précisé que les « visites de nuit ne sont qu’une fois par mois environ ». En plus de cela, elle a commenté sous le message que les garderies coûtent 400 € par semaine là où elle vit et que les gardiennes coûtent jusqu’à 25 € de l’heure. Ainsi, elle économise de l’argent même si elle continue à la payer.

Elle a donné quelques raisons pour lesquelles elle pense qu’elle devrait continuer à payer sa mère. Premièrement, elle a déclaré que sa mère ne travaillait plus en raison de problèmes de santé non précisés. En plus de cela, son père gagne moins qu’elle et son mari. Malgré la situation financière de ses parents, elle a déclaré que sa mère dépensait souvent son propre argent pour s’occuper de sa fille.

« De plus, elle coiffe notre enfant et lui achète régulièrement de la nourriture et des vêtements sans jamais se plaindre », a-t-elle écrit. Elle l’a décrite comme « la grand-mère de rêve » pour son enfant.

Mais son mari ne pense pas qu’elle devrait continuer à donner de l’argent à sa mère.

Il a affirmé que c’était son « travail » de surveiller leur fille, donc il n’y avait aucune raison de la payer.

« Mon mari n’aime pas du tout que je la paie… Il a dit que sa grand-mère les regardait gratuitement, donc c’est juste son travail et elle n’a pas besoin d’être payée », a-t-elle écrit.

Elle a mentionné dans le post qu’il était prêt à laisser tomber 500 € sur les vêtements, donc elle pense qu’il n’y a aucune raison qu’il soit contrarié par les frais de 200 € qui reviennent à sa mère. Mais une personne a contesté l’utilisation des habitudes de consommation de vêtements de son mari pour faire valoir son point de vue.

« Payer grand-mère 200 € pour garder les enfants [v.s.] laisser tomber 500 € sur les vêtements [are] deux questions distinctes à discuter et à résoudre à deux moments différents », ont-ils écrit.

Cependant, de nombreuses personnes ont approuvé sa décision de payer sa mère.

Ils ont profité des commentaires pour exprimer leur soutien. « Je pense qu’il est tout à fait juste de payer votre mère pour la garde d’enfants », a écrit une personne. « Les grands-parents ne sont pas seulement des garderies gratuites. »

« Je veux dire, c’est ta mère. Si vous voulez aider votre mère financièrement, c’est votre décision et personne d’autre », a écrit un autre.

Cependant, une personne a contesté ce commentaire et a réfuté le fait que ses dépenses financières ne dépendaient pas seulement d’elle.

« Ce n’est pas vrai. La décision de dépenser de l’argent doit être prise par les deux », a écrit la personne.

Cependant, ils ont précisé qu’ils n’étaient toujours pas d’accord avec la conviction du mari de ne pas payer sa mère pour la garde d’enfants. Mais tout le monde ne pardonne pas autant sa décision. Certaines personnes l’ont qualifiée d ‘«absurde» pour avoir choisi de donner de l’argent à sa mère.

« C’est complètement absurde pour moi. Mes parents et ma belle-famille n’accepteraient jamais d’argent pour passer du temps avec leurs petits-enfants », une personne a écrit.

« Je pense que c’est assez mental de payer des grands-parents pour surveiller les enfants à moins qu’ils ne réduisent les heures de travail pour le faire, mais à chacun leur tour », a ajouté un autre.

Alors, les parents devraient-ils payer leurs proches lorsqu’ils s’occupent de leurs enfants ?

Une étude du National Center for Children in Poverty (NCCP) a révélé que les personnes comme la famille, les amis et les voisins des parents sont les personnes les plus courantes vers lesquelles ils se tournent pour la garde de leurs enfants. L’étude a révélé que jusqu’à 53 % des parents comptent sur eux pour s’occuper de leurs enfants de moins de 5 ans et jusqu’à 59 % pour les enfants d’âge scolaire.

Puisqu’il est si courant aux États-Unis de demander à des personnes en qui vous avez confiance de s’occuper de vos enfants, personne ne devrait avoir honte de leur donner un peu d’argent, surtout s’ils en ont les moyens. Peu de gens contesteront l’affirmation selon laquelle élever un enfant est un travail difficile.

