Un mari achète des cadeaux et une voiture de 9 000 dollars pour sa mère porteuse, suscitant la colère de sa femme

Une femme de 34 ans et son mari de 37 ans, Hunter, avaient des problèmes de fertilité et ont décidé de trouver une mère porteuse pour avoir leur enfant.

Le couple faisait tout légalement et la mère porteuse est une femme respectueuse qui a également respecté sa part du contrat, mais Hunter a ensuite commencé à agir bizarrement et à faire pression sur sa femme et la mère porteuse.

Il avait acheté des cadeaux à la mère porteuse et lui avait même acheté une voiture de 9 000 € dans le dos de sa femme.

Après que tout cela ait été révélé, la femme s’est disputée avec son mari et a paniqué – criant et se mettant en colère contre lui, la faisant se sentir mal par la suite et s’inquiéter si elle avait tort ou non de réagir comme elle l’a fait.

À la recherche d’un peu d’aide et de réconfort, elle s’est rendue sur Reddit où elle a posté sur le subreddit populaire « r / AmItheA–hole » (AITA), où des étrangers publient leurs histoires et d’autres étrangers commentent ces histoires avec des notes et des conseils.

Les notes répondent à la question dans le titre du subreddit, se résumant à « oui » ou « non » avec quelques autres options qui sont rarement utilisées – et dans ce cas, le vote retentissant était non.

« C’est Hunter qui commence à agir bizarrement », a écrit la femme qui a publié le message.

«J’ai remarqué qu’il concentrait toute son attention sur notre mère porteuse, comme sauter le travail pour lui rendre visite ou lui procurer des choses qu’elle n’avait pas demandées, discuter avec elle tout le temps sur les réseaux sociaux et proposer constamment de faire des choses pour elle aime … la conduire et parfois même l’inviter à sortir ou lui proposer de réparer des choses pour elle.

Tout cela semble bizarre pour quelqu’un de faire pendant qu’il est marié, même pour quelqu’un qui vous a et l’enfant de votre femme, mais ça devient bien pire à partir de là.

« Elle s’est plainte à moi à ce sujet et m’a même raconté des choses qu’il faisait dont je n’étais même pas au courant, comme lui apporter des cadeaux », a-t-elle dit, décidant qu’elle lui en parlerait.

Quand elle en a parlé, cependant, il s’est mis sur la défensive, disant que c’était « pour son fils et pas pour elle ».

Quand elle lui a demandé de baisser le ton, il l’a accusée d’être jalouse et a dit que cela la faisait mal paraître.

Quand elle lui a dit que la mère porteuse était celle qui s’en plaignait, il était dans le déni, alors elle l’a laissé tranquille pendant un moment.

« Hier, notre mère porteuse m’a appelée pour me dire que Hunter était venue et avait dit à ses invités de partir, j’ai demandé pourquoi et elle a dit qu’il voulait lui montrer la voiture 9k qu’il avait achetée pour elle », a-t-elle poursuivi.

« J’ai été choquée, elle a dit qu’elle avait refusé la voiture et lui avait demandé de partir, mais il a commencé à se disputer avec elle au sujet de l’utilisation des transports en commun et du risque pour le bien-être de notre bébé. »

9 000 €, c’est beaucoup d’argent à dépenser dans le dos de votre femme pour une voiture pour votre mère porteuse.

Après avoir exigé qu’il rentre chez lui, elle s’est battue avec lui, faisant valoir un point fort qui semble toucher le cœur de ce problème.

« Je lui ai dit d’arrêter de manquer de respect à la femme et d’arrêter d’utiliser le bébé comme excuse pour piétiner ses limites », a-t-elle déclaré.

Après cela, il l’a retourné contre elle, disant qu’elle n’en faisait pas assez et prétendant qu’elle s’en fichait.

Il a refusé de lui parler pendant un moment, et c’est alors que le doute a commencé à s’insinuer et qu’elle a eu besoin de savoir si elle avait tort.

Heureusement, tous les Redditors sont de son côté et qualifient le comportement de cet homme de 37 ans de dérangeant et de harceleur limite.

Ils essaient de formuler des raisons pour lesquelles il pourrait se comporter de cette façon – qu’il ait le béguin pour la mère porteuse, qu’il essaie de contrôler son corps, et même qu’il se sente coupable d’avoir besoin d’une mère porteuse et compense le détachement.

Certains Redditors proposent des suggestions sous la forme d’un conseil juridique dans lequel la mère porteuse pourrait exprimer officiellement ses besoins afin de faire arrêter Hunter.

Espérons que les conseils amateurs qu’elle a reçus de ces étrangers sur Internet lui ont donné le réconfort dont elle avait besoin et les idées pour l’aider à traverser cette situation avec son mari et sa mère porteuse.

