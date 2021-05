Un manège sur le thème de Godzilla annoncé au parc d’attractions du Japon

Duplo Le parc d'attractions - LEGO® DUPLO® Ma ville - 10840

Explorez le parc d’attractions LEGO® DUPLO® avec une grande roue qui tourne, un manège rotatif avec une fonction d’engrenage, des toboggans à vagues, un train, un kiosque à glaces et des toilettes. • Inclut cinq figurines LEGO® DUPLO® : deux adultes et trois enfants. • Comprend une grande roue avec trois voitures et une fonction rotative, un manège qui tourne avec quatre figurines de chevaux et une fonction d’engrenages, un stand avec deux toboggans à vagues, un train avec un wagon, un kiosque à glace avec une table et des chaises, et un bloc pour les toilettes avec des toilettes et un lavabo. • Inclut des briques décorées de glace, du jus d'orange, une toise, du papier toilette et des bouteilles de savon. • Les accessoires incluent une caméra, des ballons, de la crème fouettée et une tasse. • Aidez votre enfant à utiliser les fonctions rotatives pour faire tourner la grande roue et le manège. • Les tout-petits s’amuseront à faire glisser les figurines LEGO® DUPLO® sur le toboggan à vagues ou à les pousser dans le train. • Utilisez les personnages modernes, les accessoires et les briques décorées pour vivre un moment amusant en famille au parc d'attractions. • Les produits LEGO® DUPLO® sont amusants et sûrs pour les jeunes enfants. • Cet ensemble offre une expérience de construction et de jeu adaptée aux enfants de 2 à 5 ans. • La grande roue mesure plus de 38 cm de haut, 19 cm de large et 16 cm de profondeur. • Le manège mesure plus de 20 cm de haut, 21 cm de large et 19 cm de profondeur. • Le kiosque à glaces mesure plus de 24 cm de haut, 12 cm de large et 7 cm de profondeur. • Le train mesure plus de 9 cm de haut, 24 cm de long et 6 cm de large. • À combiner avec Le stand de tir (10839) pour agrandir l’environnement de foire. • Il y a plusieurs produits Ma ville à collectionner pour recréer un amusement en famille dans un monde LEGO® DUPLO® familier. NA NA