Un mandat d’arrêt a été émis contre Marilyn Manson

Le département de police de Gilford, dans le New Hampshire, aux États-Unis, a déclaré que Manson – de son vrai nom Brian Hugh Warner – était recherché pour un incident présumé remontant à 2019 au pavillon de la Bank of New Hampshire.

Dans une déclaration publiée sur Facebook, le service de police de Gilford a écrit: « Les agressions présumées impliquaient un vidéaste. M. Warner, son agent et son avocat sont au courant du mandat depuis un certain temps et il n’a fait aucun effort pour revenir à New Hampshire pour répondre aux accusations en suspens. «