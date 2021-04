Un mandalorien important apparaîtra dans le livre de Boba Fett (Exclusif)

Le livre de Boba Fett arrive plus tard cette année et nous n’en savons presque rien, mais j’en ai entendu parler Le mandalorien caractère à attendre.

Le livre de Boba Fett a presque terminé le tournage (si ce n’est déjà fait) et les détails sur l’histoire / le plateau ont été ridiculement serrés. Cela dit, plusieurs sources indépendantes m’ont dit qu’au moins un autre «visage» familier de Le mandalorien fera une apparition: Din Djarin.

À bien des égards, cela ne devrait pas être surprenant du tout. Kathleen Kennedy et le showrunner Jon Favreau ont mentionné que Book of Boba est «le prochain chapitre» de l’histoire / saga Mandalorienne. Bien qu’il s’agisse d’un spin-off qui se concentrera sur l’emblématique Bounty Hunter (qui devrait intégrer un certain nombre de flashbacks), il contiendra également des éléments d’histoire qui auront un impact sur l’histoire / les événements de Le mandalorien en quelque sorte.

La raison pour laquelle Din Djarin se présente est quelque chose sur laquelle je ne suis pas clair et j’ai entendu quelques explications différentes. En tant que tel, je ne veux pas jeter la spéculation ici et la faire mal interpréter. Quoi qu’il en soit, je suis assez certain que ce ne sera pas un grand rôle, et quelque chose de plus semblable à un camée.

Avant d’entendre cette friandise, j’avais déjà entendu dire que l’une des connexions établies dans Le livre de Boba Fett à Le mandalorien série serait des références à des événements qui se déroulent dans / autour de Mandalore (peut-être parce que Din a le Darksaber et que tout le monde n’est pas heureux à ce sujet). Alors peut-être que la venue de Din a quelque chose à voir avec ça. Qui sait, de toute façon, je suis vraiment prêt à voir plus de Din.

J’ai entendu des chuchotements d’autres personnages de Le mandalorien pourrait également apparaître dans la série de Boba Fett (certaines évidentes, d’autres pas tellement), mais ce ne sont que des choses à source unique et nous ne le faisons pas ici. Qu’il suffise de dire, je pense Livre de Boba Fett aura quelques liens d’histoire avec la chronologie actuelle explorée en live-action.

Le livre de Boba Fett devrait sortir Disney Plus en décembre.