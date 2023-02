Un magazine pour adultes : la grande référence de la série « The Last of Us » au jeu vidéo original

La série HBO Max « The Last of Us » a été créée son quatrième chapitre le 5 février dernier. Ainsi, nous avons pu voir comment Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) ont renforcé leur lien lors de leur road trip. De plus, nous avons rencontré de nouveaux personnages, tels que Catherine, Poiré, Henri et Sam.

production créée par Craig Mazin et Neil Druckman Il a également eu l’occasion de donner aux fans du jeu vidéo Le chien méchant la représentation d’une scène très drôle de l’œuvre originale. Un clin d’œil qui a été mis en avant sur différents réseaux sociaux.

Voulez-vous en savoir plus? Voici pourquoi le magazine adulte Découverte Élie dans le épisode 4 C’est une belle référence à la série. HBO Max au jeu vidéo original.

LA SCÈNE MAGAZINE ADULTE DANS LA SÉRIE « THE LAST OF US »

Après être passé devant la maison de Bill (Nick Offerman) et Frank (Murray Bartlett)on voit ça Joel et Ellie ils continuent leur chemin dans la série. Ils ont l’intention de trouver Tommy (frère du personnage de Pierre Pascal). De même, ils cherchent à trouver quelqu’un qui puisse obtenir le remède contre Cordyceps grâce à l’apparente immunité du protagoniste adolescent.

Les deux se déplacent dans le van Facturele premier véhicule dans lequel vous montez Élie. En ce sens, à l’intérieur, elle trouve un revue érotique gay.

En l’examinant, la jeune fille déclare avec amusement: « Il y a peu de texte mais les photos sont incroyables. » Immédiatement, en voyant l’un des clichés de la publication, il se demande : « Comment ai-je pu marcher avec cette chose? »

Contre cela, Joël il est un peu gêné et ne sait que dire. D’autant plus lorsque son partenaire lui pose une question directe : Pourquoi les feuilles sont-elles collées ?

Cependant, réalisant la réaction de son amie, elle précise simplement : « C’est juste une plaisanterie. (Je sais) ». Après cela, la fille jette le magazine hors de la voiture en criant : « Au revoir, mon ami. »

Ellie plaisante avec Joel dans la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

À QUOI RESSEMBLAIT CETTE SCÈNE DANS LE JEU VIDÉO NAUGTHY DOG ?

Cette séquence particulière est une représentation fidèle de ce qui est présenté dans le jeu vidéo. Même si, en réalité, on pourrait dire que dans la production originale, il est devenu plus pertinent, car il était confirmation de l’orientation sexuelle de Bill.

Comme nous le savons, la série a montré la grande histoire d’amour de Franck et Bill. Cependant, ce compte n’a pas été vu dans le projet Le chien méchant. De cette façon, le Revue C’était le gros indice que les fans avaient au départ.

La scène du magazine dans le jeu vidéo « The Last of Us » (Photo : Naughty Dog)

LA COMPARAISON ENTRE LA SÉRIE « THE LAST OF US » ET LE JEU VIDÉO

Sur les réseaux sociaux, le clin d’œil très clair au matériel original a été mis en avant. Pour cette raison, divers utilisateurs ont monté les scènes de la série et du jeu vidéo pour comparer leur exécution.

Ci-dessous, vous pouvez voir l’un de ces clips diffusé par Twitter.