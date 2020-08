Un magasin prêt Zelda: Breath of the Wild 2 avec son édition collector

Cela fait plusieurs mois que Nintendo présentera au monde avec une première bande-annonce The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, la suite du titre d’action mondial à succès. Depuis lors, il y a eu peu de nouvelles officielles que nous avons reçues à ce sujet, nous n’avons pas revu ce travail en action, et encore moins connaissons-nous des détails tels que la date de sortie. Cependant, selon un magasin, cette date de sortie pourrait ne pas être aussi loin que beaucoup l’attendent, et est-ce que parmi les listes, une édition collector a été trouvée pour Souffle de la nature 2.

C’était le magasin WT&T (via Reddit) qui a inclus dans ses listes une édition collector de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Bien que de nombreux magasins ouvrent des réservations et des pages vers des produits encore éloignés, il est à noter que dans ce cas, c’est une édition qui n’a pas été officiellement annoncée, il est donc possible que le magasin ait des informations privilégiées. En outre, ce même magasin a déjà filtré l’existence de The Witcher 3 pour Switch avant que la version ne soit officiellement annoncée.

Il convient de noter que ces informations nous parviennent après des semaines de rumeurs pointant vers quoi Nintendo fêtera à la fin de ce mois d’août un grand Nintendo Direct avec des nouvelles de franchises telles que Super mario. Est-il possible que cette prochaine tranche de LA légende de Zelda fait également partie de la programmation dudit Nintendo Direct? La vérité est que c’est une question à laquelle seul le temps peut nous donner la réponse. Pour l’instant, il faut attendre et c’est que le cours Nintendo Direct Cela n’a même pas été officiellement annoncé. Nous serons attentifs à apporter toute nouvelle qui se présenterait à cet égard.

