Un lycéen suspendu pour avoir signalé une agression sexuelle

Après avoir suivi un cours de titre IX au début de sa deuxième année au lycée, une adolescente a signalé une agression sexuelle aux responsables de l’école.

Les administrateurs scolaires du lycée Hawthorne Academy ont accusé la jeune fille de 15 ans d’avoir déposé un faux rapport, malgré une enquête du service de police de Charlotte-Mecklenburg qui a abouti à des accusations, et ont décidé de la punir de la pire des manières.

Le lycée a suspendu l’élève en raison de ses allégations d’agression sexuelle.

Les responsables du lycée Hawthorne Academy lui auraient également ordonné de suivre un cours pour «prévenir» les agressions sexuelles.

Les parents de la deuxième année sans nom ont été indignés et ont appelé le journaliste d’enquête en chef de WBTV, Nick Ochsner, sur les lieux, révélant qu’il ne semble pas qu’ils s’en soucient beaucoup.

Ochsner a envoyé des e-mails et a poursuivi plusieurs responsables du lycée Hawthorne Academy autour de l’école.

« Alors, je vous ai envoyé un e-mail hier soir au sujet de la situation à Hawthorne Academy High », a-t-il déclaré en s’approchant de Margaret Marshall, membre du conseil d’administration du conseil scolaire du district 5 de la CMS.

« Je n’ai aucune information à ce sujet, » fut sa réponse.

Mais c’était aussi la réponse de plusieurs autres responsables de l’école secondaire Hawthorne Academy – affirmant qu’ils n’avaient pas « commenté les affaires des étudiants ».

Cependant, ce qu’ils font, c’est la faire assister à un cours intitulé « Le harcèlement sexuel est évitable ».

La mère a déclaré qu' »ils lui font sentir qu’elle est punie pour s’être manifestée ».

Les plaintes pour agression sexuelle doivent être prises très au sérieux, donc lorsque la police a découvert la vérité et que le garçon a finalement avoué, cela n’a pas eu d’importance pour CMS.

« ‘Nous allons devoir lui donner un jour de suspension' », se souvient la mère de la fille. eux, et que j’ai le droit de porter plainte, vous me dites que cela ne s’est pas produit ? »

« Et elle a dit: » Eh bien, malheureusement, ce que fait la loi n’a rien à voir avec CMS, donc, malheureusement, nous n’avons rien d’autre à faire à ce sujet. « »

Le deuxième a partagé des détails avec WBTV sur ce que le garçon avait fait exactement. Qu’elle avait subi un harcèlement quasi quotidien de la part de l’étudiant de sexe masculin – jusqu’à ce que cela empire.

« Il viendrait, genre, dans la salle de bain et il me pousserait dans la cabine », a déclaré la fille. « Il a mis ses mains dans mon pantalon et puis il a eu l’impression de toucher mes seins. »

La quantité de déception qui est venue de la mère par la suite était incommensurable, disant qu’elle « avait confiance en CMS, qu’ils allaient faire ce qu’il fallait pour ma fille », a-t-elle déclaré. « Alors, quand j’ai reçu cet appel téléphonique, j’ai été blessé. »

Ils n’ont apparemment trouvé aucune preuve que le garçon avait fait ce que sa fille avait dit qu’il avait fait, même si la police l’a fait plus tard.

« CMS dit qu’ils prennent les agressions sexuelles au sérieux », demande Ochsner à la mère. « Ils prennent le Titre IX au sérieux. Ils veulent que les étudiants rapportent ces cas. Que diriez-vous à cela ? »

« Je dirais que c’est un mensonge », a-t-elle dit. « Ils ne le font pas. Ils n’ont pas le dos de vos enfants.

Elle craint que ce qui s’est passé avec sa fille n’empêche les enfants de signaler ces cas à l’avenir.

« Cela me fait peur parce qu’elle m’a dit à quel point c’était difficile pour elle de sortir et de me raconter cette histoire à l’école, à la police », a déclaré la mère.

