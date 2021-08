Un lycéen de l’Illinois sauve un bébé qui s’étouffe au restaurant

Chase Eller est qualifié de héros après avoir sauvé un bébé qui s’étouffe alors qu’il dînait dans un restaurant local.

Eller, un étudiant de deuxième année de 16 ans au lycée Sullivan de Sullivan, dans l’Illinois, partageait un repas avec sa petite amie, Rylie Rhodes, 15 ans, vendredi dernier au restaurant El Rodeo à Decatur, quand il a entendu un bébé tousser à proximité.

Chase Eller et Rylie Rhodes. Gracieuseté de Chase Eller

« Tout s’est passé en un laps de temps de 10 secondes », a déclaré Eller AUJOURD’HUI. «Au début, je ne pensais rien à la toux. Mais ensuite j’ai regardé par-dessus et j’ai pu voir que le bébé avait du mal à respirer.

Après qu’Eller ait vu la mère paniquée du bébé utiliser ses doigts pour essayer de retirer le blocage de la gorge du bébé, l’adolescent à la réflexion rapide s’est souvenu d’une leçon qu’il avait apprise dans un cours de santé d’un semestre enseigné par l’enseignant Scott Bales.

Coller vos doigts dans la bouche d’un bébé qui s’étouffe ne fera qu’empirer la situation, se souvient-il. Au lieu de cela, Eller savait que la bonne chose à faire était de retourner le bébé pour essayer de déloger ce qui était coincé dans la gorge du bébé.

«Quand vous savez qu’un bébé s’étouffe, vous le renversez et vous le placez en quelque sorte sur votre bras à un angle spécifique. Vous devez parfois lui donner quelques coups dans le dos», dit-il. «Et tout ce qui est logé dans la gorge du bébé ressortira plus facilement que si le bébé était assis droit.

Eller a demandé à la maman effrénée du bébé s’il pouvait essayer de l’aider. Immédiatement après avoir retourné le bébé, tout ce qui était logé dans la gorge du bébé s’est détaché. Il a dit de la maman du bébé: « Elle n’arrêtait pas de dire merci. Elle était vraiment reconnaissante. »

« Je n’ai pas vraiment fait grand chose mais elle était vraiment contente que je sois intervenu », a-t-il ajouté.

Selon le Dr Holly Andersen, cardiologue au New York Presbyterian Hospital, si une victime qui s’étouffe est un nourrisson de moins d’un an, asseyez-vous avec le bébé face contre votre avant-bras et votre cuisse. Avec votre autre main, appuyez sur le dos du bébé avec la paume de votre main, en vérifiant si vous avez délogé l’objet des voies respiratoires du nourrisson.

Eller a dit AUJOURD’HUI qu’il ne faisait que ce qui lui venait naturellement, et il a remercié son père, Gary, un policier de 18 ans dans le comté de Moultrie, de lui avoir appris à toujours essayer d’aider les personnes dans le besoin.

«J’ai l’impression de grandir avec tous les policiers et les premiers intervenants, j’ai juste un peu cet instinct (pour aider). Je l’obtiens de mon père», a déclaré l’humble étudiant en deuxième année.

Il remercie également son professeur de santé Bales de lui avoir enseigné les compétences qui ont sauvé la situation. «S’il n’avait pas fait un si bon travail d’enseignement dans ce cours de santé, je ne serais jamais intervenu», a déclaré l’adolescent.

Après que le lycée Sullivan ait partagé une photo de la bravoure d’Eller jeudi sur sa page Facebook, des commentateurs de tout le pays ont commencé à le traiter de héros.

« Votre capacité à agir sous pression est quelque chose dont il faut être fier. Je suis tellement content que le bébé va bien », a écrit l’un d’eux.

«Ce qui aurait pu être le pire jour de la vie de ces parents est maintenant une histoire incroyable à raconter», a commenté un autre. « Bravo Chase! »