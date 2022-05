Un look très différent: c’était le pas de Phoebe Dynevor au Met Gala 2022

célébrités

Phoebe Dynevor faisait partie de l’édition de cette année du Met Gala et elle l’a fait avec une coiffure qui a attiré l’attention du public sur les réseaux. Ne la perd pas!

© GettyUn look très différent : c’était la démarche de Phoebe Dynevor au Met Gala 2022.

Le Musée métropolitain de New York était à nouveau la maison du gala rencontré, une cérémonie exclusive pleine de célébrités qui se reconnaît aux vêtements de chacune des personnes présentes. Année après année, l’objectif est de récolter des fonds pour l’entretien de l’établissement et les célébrités doivent poser sur ses escaliers emblématiques, puis enchaîner avec un cocktail et un dîner où il y a un spectacle. L’un des invités de cette année était Phoebe Dynevorqui portait un look très différent.

L’actrice vient de faire partie de la deuxième saison de Bridgerton, bien que dans un second rôle à celui qu’elle avait dans le premier volet, où elle était le personnage principal aux côtés de Régé-Jean Page. Les nouveaux épisodes se concentraient sur Anthony Bridgerton et les personnages précédemment présentés n’avaient pas beaucoup de participation, alors l’acteur a choisi de quitter la production, bien qu’elle ait décidé de rester et de continuer son histoire.

+Phoebe Dynevor au Met Gala 2022

La star de la série de services de streaming Netflix est apparue devant le public sur le tapis rouge de la gala rencontré cette année dans une robe longue noire transparente qui dévoilait ses jambes. En haut, elle portait un soutien-gorge noir, mais les fans ont été surpris par sa coiffure de couleur marron et une raie au milieu avec des vagues. Vérifiez le ici!

Dans une conversation avec BAZARl’interprète de Daphne Bridgerton a parlé de sa préparation pour l’événement et a précisé qu’elle était très excitée : « La plus grande soirée de la mode est un événement que je suis depuis des années (ou pas toutes ?), donc c’est assez surréaliste, surtout après la pandémie et tous ces événements qui reviennent ». Puis, il a déclaré : « C’est l’une des plus grandes soirées de la mode qui célèbre vraiment l’industrie et promeut la créativité et l’expression de soi. Je n’y suis jamais allée donc je suis super excitée et intriguée, aussi nerveuse, c’est un super tapis ! ».

Sans aucun doute, ce fut l’une des présences les plus importantes de la nuit, à laquelle ont également participé diverses célébrités importantes d’aujourd’hui. La plupart d’entre eux sont invités par des firmes de mode à utiliser leurs vêtements, mais en général, un droit d’entrée d’environ 32 000 € doit être payé pour assister à la cérémonie et une table peut monter jusqu’à 252 000 €.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂