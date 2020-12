Un long chemin à parcourir pour lutter contre le paludisme malgré des progrès «  sans précédent  »: rapport de l’OMS

L’équipe de nouvelles de tech204 déc.2020 19:45:04 IST

Le Rapport mondial sur le paludisme de l’Organisation mondiale de la santé montre les progrès que le monde a accomplis pour se débarrasser de la maladie transmise par les moustiques au cours des deux dernières décennies – considérée comme une période de «succès sans précédent» dans la lutte contre le paludisme. le rapport a déclaré que si le paludisme est guérissable, en 2019, plus de 400 000 personnes sont mortes de la maladie et 229 millions de cas de paludisme ont été signalés dans le monde. Parmi eux, environ les deux tiers des décès liés au paludisme concernaient des enfants de moins de cinq ans.

Sur une note plus positive, l’OMS a également réussi à prévenir 1,5 milliard de cas et à sauver 7,6 millions de vies grâce à ses traitements, ses programmes, ses recherches et sa stratégie mondiale contre le paludisme. Dans le rapport vers l’avantLe Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré: «Vingt et un pays ont éliminé le paludisme au cours des 2 dernières décennies et, parmi eux, 10 pays ont été officiellement certifiés par l’OMS comme exempts de paludisme.

Charge élevée à impact élevé

L’une des raisons pour lesquelles le nombre de cas de paludisme a diminué dans le monde, en particulier dans les 11 pays les plus touchés, est la « Charge élevée à impact élevé»(HBHI). Il a été lancé par l’OMS en 2018 et le Partenariat RBM pour mettre fin au paludisme.

Les 11 pays les plus touchés par le paludisme sont le Burkina Faso, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Ghana, l’Inde, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Nigéria, l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie. Ils représentent 70 pour cent des cas estimés dans le monde et 71 pour cent des décès estimés dus au paludisme dans le monde.

Ce programme aide ces pays à atteindre les jalons de la Stratégie technique mondiale (SMT) 2025 en utilisant une approche à quatre volets qui comprend une volonté politique, des informations sur les stratégies, une meilleure orientation et une réponse coordonnée. Lancé comme une stratégie universelle, ce programme travaille désormais avec chaque pays pour trouver une approche qui fonctionne pour eux. Les objectifs 2030 sont:

réduire l’incidence des cas de paludisme d’au moins 90 pour cent

réduire les taux de mortalité due au paludisme d’au moins 90 pour cent

éliminer le paludisme dans au moins 35 pays

prévenir une résurgence du paludisme dans tous les pays sans paludisme

Selon une OMS déclaration, il est trop tôt pour dire si cette approche est un succès à part entière, mais les décès liés au paludisme sont passés de 2,63000 à 2,26000 entre 2018 et 2019.

Comment l’Inde réussit à lutter contre le paludisme

le rapport a également déclaré que la région de l’Asie du Sud-Est compte neuf pays où le paludisme est endémique et représente environ 3% du fardeau des cas de paludisme dans le monde. De cela, l’Inde représente 86 pour cent de tous les décès dus au paludisme dans la région de l’Asie du Sud-Est. Mais l’Inde a également enregistré la plus forte baisse du nombre de cas de paludisme. Le nombre de cas est passé d’environ 20 millions en 2000 à environ 5,6 millions en 2019. Le nombre de décès dus au paludisme en Inde est également passé d’environ 29 500 en 2000 à environ 7700 en 2019.

Au cours des deux dernières années, l’Inde a enregistré une réduction de 18% des cas de paludisme et de 20% des décès.

Ghebreyesus a également déclaré que «les pays d’Asie du Sud-Est ont fait des progrès particulièrement importants, avec des réductions des cas et des décès de 73 pour cent et 74 pour cent, respectivement» et a fait une particularité de la diminution des cas en Inde.

L’Afrique toujours en difficulté

La Région africaine supporte plus de 90 pour cent de la charge de morbidité globale. Depuis 2000, la région a réduit son nombre de décès dus au paludisme de 44 pour cent, passant d’environ 6 80 000 à 3,84 000 par an.

Cependant, les progrès ont ralenti ces dernières années, en particulier dans les pays où le fardeau de la maladie est élevé. Un déficit de financement aux niveaux international et national constitue une menace importante pour les gains futurs.

En 2019, le financement total a atteint 3 milliards de dollars contre un objectif mondial de 5,6 milliards de dollars. Les pénuries de financement ont conduit à des lacunes critiques dans l’accès aux outils éprouvés de lutte contre le paludisme.

Cette année, le COVID-19 est apparu comme un défi supplémentaire pour la fourniture de services de santé essentiels dans le monde. Selon le rapport, la plupart des campagnes de prévention du paludisme ont pu avancer cette année sans retard majeur.

Garantir l’accès à la prévention du paludisme – comme les moustiquaires imprégnées d’insecticide et les médicaments préventifs pour les enfants – a soutenu la stratégie de riposte au COVID-19 en réduisant le nombre d’infections au paludisme et, par conséquent, en allégeant la pression sur les systèmes de santé.

L’OMS a travaillé rapidement pour fournir aux pays des conseils pour adapter leurs réponses et garantir la fourniture en toute sécurité des services de lutte contre le paludisme pendant la pandémie, indique le rapport.

Avec les entrées de PTI

