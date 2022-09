Un leaker bien connu se révèle, qui est « The Real Insider » ?

« The Real Insider » est l’un de ceux le plus grand bailleur les dernières années. Par exemple, il est responsable de la publication des données sur nouveau Assassin’s Creed responsable. Maintenant, son agitation a probablement pris fin. Il y a quelques jours, le Insider s’est accidentellement divulgué. Vous pouvez découvrir ce qui s’est passé et ce qu’il en a dit dans cet article.

« The Real Insider » s’appelle Dan Allen

Dan Allen est un YouTuber de jeuqui inspire près de 200 000 abonnés sur sa chaîne avec des playthroughs et diverses vidéos d’information sur les jeux. Le véritable initié est l’un des plus connus les fuites la scène. Ce n’est que récemment qu’il Nom du jeu, personnages principaux et plus Informations privilégiées publié à propos de la dernière partie « Assassin’s Creed ».

Cependant, récemment, il a fait une erreur des conséquences profondes A. sur Twitter il dirige son compte de fuite et une autre sous le nom de Dan Allen. Il a accidentellement joué avec le Mauvais compte a répondu à un tweet et a ainsi révélé son identité. Alors The Real Insider et Dan Allen sont la même personne. Le tweet et ses deux comptes sont maintenant été supprimé. Cependant, la chaîne YouTube existe toujours.

Dan Allen s’excuse et jure d’aller mieux

Le leaker s’est posté sur Twitter et YouTube voisé. Dans sa vidéo, il s’excuse pour son comportement et pour avoir délibérément rompu les contrats et les NDA.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

« J’étais accro au frisson de milliers de personnes attendant ce que vous direz. […] C’est ma faute et ma faute seule. Je suis vraiment désolé pour les fans et les personnes qui m’ont soutenu. Je t’ai vraiment laissé tomber ».

Le YouTuber veut maintenant se désister et pense à ses erreurs. De nombreux fans espèrent qu’il reviendra et apprendra de ses erreurs. On peut se demander si c’est si facile à faire. Briser les NDA peut graves conséquences entraîner. Il reste à voir comment les entreprises concernées traiteront la divulgation et quelles sanctions approchez-vous de la fuite.