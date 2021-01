Un lamantin de Floride avec «  Trump  » gratté dans le dos déclenche une enquête fédérale

UNE lamantin avec le mot «Trump» gravé dans son dos a déclenché une enquête fédérale qui pourrait se terminer par une peine de prison pour le coupable. On ne sait cependant pas encore si la mutilation nuira à la santé à long terme de l’animal.

Selon le Chronique du comté de Citrus , le lamantin a été trouvé en train de nager à Blue Hole dans les sources de la rivière Homosassa sur la côte du golfe de Floride. En grandes lettres majuscules, le mot « Trump » s’étendait sur le dos de l’animal presque du cou du lamantin à sa queue en grandes lettres majuscules. On ne savait pas comment le mot avait été gravé et combien de dégâts avaient été causés à la peau du lamantin au cours du processus. Cependant, même un harcèlement mineur des lamantins peut avoir des conséquences majeures. À la fin de l’année dernière, un capitaine de bateau de Floride a été condamné à 50 heures de travaux d’intérêt général après avoir piqué un lamantin dans le dos avec une canne à pêche.

Les lamantins sont répertoriés comme «menacés» sous la Loi sur les espèces en voie de disparition , et les harceler ou leur faire du mal est une infraction pénale fédérale de classe A passible d’une amende de 50000 € et / ou d’un an de prison fédérale, a déclaré Craig Cavanna, officier de la Floride Fish & Wildlife (USFW), qui dirige l’enquête. la Chronique. Les lamantins sont également protégés par le Marine Mammals Protection Act et par la loi de l’État de Floride.

Les lamantins placides et lents sont assez grands pour ne pas avoir de prédateurs naturels, mais ils sont souvent blessés par des collisions avec des bateaux, selon l’organisation à but non lucratif Save the Manatees. Des cicatrices blanches ou grises, comme on le voit sur le lamantin à Blue Hole, indiquent que la plaie a guéri. À l’âge adulte, de nombreux lamantins, sinon la plupart, ont au moins une cicatrice, a déclaré la biologiste de l’US Geological Survey, Cathy Beck, en 2016, dans une période de questions de l’USFW. La plupart des lamantins guéris semblent être en bonne santé malgré de multiples cicatrices, a déclaré Beck, mais d’autres peuvent ne pas l’être, et on sait peu de choses sur la façon dont les cicatrices affectent la santé à long terme et les perspectives de reproduction des lamantins.

Lamantins antillais (Trichechus manatus) sont des herbivores migrateurs. Ils hivernent dans les eaux chaudes de la Floride, mais voyagent aussi loin au nord que le Massachusetts pendant les mois d’été. Leur gamme hivernale dans les eaux peu profondes et les estuaires les met en contact étroit avec les plaisanciers et les nageurs humains.

Toute personne ayant connaissance de l’incident doit appeler la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission au 888-404-FWCC (3922). Le Center for Biological Diversity offre une récompense de 5 000 € pour les informations conduisant à «une condamnation pour la mutilation cruelle et illégale d’un lamantin de Floride menacé», ont déclaré des responsables dans un communiqué publié lundi 11 janvier.

