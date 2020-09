Un “ lait ” à deux roues pour remuer le marché

Triumph Trident, un succès dans les rues dans les années 1970, revient pour manger une part du marché sur deux roues. Pour les plus «versés» de la marque britannique, le nom n’est pas une nouveauté. Il revient maintenant pour donner vie à un nouveau modèle de la gamme de l’entreprise qui arrive à la fin du premier semestre 2021.

Présenté sous forme de prototype, le Triumph Trident a été développé par l’équipe de la marque au siège à Hinckley, en Angleterre. Cependant, elle a reçu une assistance de conception du designer italien Rodolfo Frascoli. Il se spécialise dans la conception de motos et a travaillé, entre autres marques, avec Ducati, Aprilia et Yamaha. Il était autrefois responsable de la conception du Tiger 900, dont vous pouvez lire la critique ici.

Le prototype Triumph Trident est le résultat de quatre années de développement et apporte l’aspect du Trident original avec des détails et une technologie modernes et actuels qui font référence à d’autres modèles Triumph. En termes de design, il est possible de tout voir sur le futur modèle, même sans divulgation officielle.

Le style de Trident est l’un des premiers nus, c’est-à-dire d’une moto vraiment «nue». Pas de pièces en plastique attachées au réservoir, pas de cadres saillants cachant le radiateur du moteur ou les côtés qui projettent le vélo pour devenir plus grand. Les bases sont également représentées par le phare rond à LED sans carénage et le panneau de la même forme. Bien que de format simple, il disposera de deux écrans TFT séparés pour projeter les informations.

Steve Sargent, responsable produit pour Triumph, a déclaré que la moto «marque le nouveau chapitre de Triumph, qui concerne le plaisir, du look à la conduite». Il a ajouté: «Notre objectif était d’apporter du style et de la personnalité, avec une manipulation facile – à un prix vraiment compétitif».