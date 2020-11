Un lac primitif du Groenland retrouvé enfoui sous une plaque de glace d’un mile d’épaisseur

Les scientifiques ont découvert un ancien lit de lac enfoui sous plus d’un mile de glace qui pourrait contenir des secrets sur le climat passé du Groenland.

Le lac s’est formé lorsque le nord-ouest du Groenland était libre de glace, il y a parfois des centaines de milliers, voire des millions d’années. Compte tenu de la fonte rapide du Groenland aujourd’hui, le lac pourrait révéler quelque chose sur l’avenir de l’Arctique à mesure que les calottes glaciaires rétrécissent.

« Cela pourrait être un important référentiel d’informations, dans un paysage qui est actuellement totalement caché et inaccessible », a déclaré Guy Paxman, chercheur postdoctoral à l’observatoire de la Terre Lamont-Doherty de l’Université Columbia, dans un communiqué. «Nous essayons de comprendre comment la calotte glaciaire du Groenland s’est comportée dans le passé. C’est important si nous voulons comprendre comment elle se comportera dans les décennies à venir.

Enterré dans la glace

Paxman et ses collègues ont découvert le lac en utilisant les données des instruments qui utilisent le radar pour pénétrer sous la surface de la glace pour mesurer la topographie; une grande partie des données provenaient de l’opération IceBridge de la NASA.

Le bassin du lac se trouve à 1,8 kilomètre sous la surface de la glace et s’étend sur 7 100 kilomètres carrés (2700 milles carrés), la taille du Rhode Island et du Delaware combinés. À son point le plus profond, le lac se serait étendu à environ 800 pieds (250 mètres) vers le bas.

Les chercheurs ont également cartographié 18 lits de cours d’eau qui se seraient déversés dans le lac depuis le nord, ainsi qu’un exutoire qui aurait drainé le lac vers le sud. Aujourd’hui, cet ancien système d’eau n’est rien d’autre que des sédiments, et les scientifiques ne savent pas quand il a retenu de l’eau pour la dernière fois. Selon des recherches antérieures, la glace du Groenland a avancé et reculé à divers points au cours du dernier million d’années. Selon l’Observatoire de la Terre Lamont-Doherty, il y a peut-être également eu des tronçons libres de glace depuis 30 millions d’années.

Passé et futur

La profondeur des sédiments dans le lac suggère qu’il a entre des centaines de milliers et des millions d’années, a déclaré Paxman. Pour être plus précis que cela, les scientifiques devraient forer sous la glace dans les sédiments du lac pour les étudier directement.

Le lac s’est peut-être formé lorsqu’une ancienne faille a séparé la Terre, créant une dépression, ont déclaré les chercheurs, ou il peut s’agir d’un bol creusé par un glacier en retraite.

Le forage dans le lit du lac pourrait également fournir des indices sur l’avenir. Le lit du lac peut contenir des traces de certains produits chimiques ou fossiles qui pourraient en révéler davantage sur le climat passé du Groenland. Les scientifiques pourraient alors comparer ces conditions passées avec les conditions changeantes dans l’Arctique aujourd’hui.

Il n’y a actuellement aucun projet de forage dans le lit du lac, mais un tel exploit serait possible. En 2003, les chercheurs ont foré 3 085 m sous la surface de la glace au Groenland. Un projet qui devrait être lancé en 2021, appelé GreenDrill, visera à forer le substrat rocheux sur plusieurs sites dans le nord du Groenland afin de déterminer quand et pendant combien de temps des parties de la région étaient libres de glace dans le passé.

Paxman et ses collègues ont rapporté leurs résultats en ligne le 28 octobre en ligne dans la revue Earth and Planetary Science Letters.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.

