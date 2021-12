Un juré exclu du procès de Ghislaine Maxwell révèle les questions posées lors de la sélection du jury

Alors que le procès de Ghislaine Maxwell termine sa quatrième journée, les jurés ont continué d’entendre de nombreux témoignages d’experts en toilettage et de l’une des accusatrices les plus en vue de Jeffrey Epstein, Annie Farmer.

Les allégations d’abus sexuels de Farmer, qui, selon elle, ont commencé à l’âge de 16 ans, ont fait suite au témoignage tout aussi déchirant d’une autre accusatrice, « Jane », qui a raconté hier au tribunal les horreurs qu’elle dit avoir subies aux mains d’Epstein et de Maxwell dans les années 1990. .

Les témoignages de ces deux accusateurs clés rejoindront ceux de plusieurs autres victimes présumées. Et bien qu’il n’y ait pas de vidéo ou d’audio en direct mis à disposition des débats pour le public à suivre, leurs histoires seront, sans aucun doute, une écoute douloureuse pour les membres du jury.

Un homme qui a été démis de ses fonctions de juré potentiel pour le procès très médiatisé a déclaré qu’il était vraiment heureux de ne pas siéger actuellement parmi les 12 hommes et femmes (et six suppléants) qui ont été sélectionnés pour faire partie du jury.

Nous avons parlé à Marc Kirschner, qui a été excusé en tant que juré potentiel pour le procès de Ghislaine Maxwell, et lui a demandé ce qu’il pensait du processus de sélection du jury.

Kirschner, co-fondateur de MarqueeTV, a quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles il a été licencié lors de la sélection du jury.

« Le cas pour lequel vous êtes appelé ici est le cas de Ghislaine Maxwell », se souvient Kirschner, juge de l’USDistrict, Allison Nathan, déclarant à une salle d’audience des jurés potentiels prêts à accomplir leur devoir civique.

« Les gens ont vraiment pris une profonde inspiration quand ils ont entendu le nom », a-t-il ajouté.

Les 600 personnes du pool initial du jury étaient réparties dans plusieurs salles du palais de justice de New York, un protocole COVID-19, suppose Kirschner.

Nathan, juge fédéral du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, s’est joint par appel vidéo et a expliqué que l’affaire sur laquelle ils étaient potentiellement là pour servir n’était autre que celle de Ghislaine Maxwell.

C’était le début de l’introspection de Kirschner dans le procès de Ghislaine Maxwell.

En tant que juré potentiel, Kirschner a été informé des accusations portées contre Maxwell.

Cela n’avait pas d’importance. Kirschner, comme beaucoup d’entre nous, était bien conscient de la nature des crimes présumés de Maxwell.

Maxwell, un mondain britannique et complice présumé de Jeffrey Epstein, a été arrêté en juillet 2020 après une enquête de plusieurs années sur le réseau présumé de trafic sexuel d’Epstein.

Maxwell est accusé d’avoir recruté et formé des mineurs aussi jeunes que 14 ans pour qu’ils participent à des actes sexuels avec Epstein et d’autres, y compris elle-même.

Elle sera jugée pour six chefs d’accusation, dont le transport de mineurs pour se livrer à des activités sexuelles criminelles, et a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.

L’affaire contre Epstein étant close peu de temps après sa mort par suicide alors qu’il était en prison en 2019, le procès de Maxwell pourrait être la seule chance pour leurs victimes présumées d’obtenir justice.

Les jurés potentiels devaient ensuite remplir un long questionnaire comprenant plusieurs questions sur Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.

Le questionnaire du jury, que les avocats de Maxwell ont tenté en vain de garder du dossier public, contenait un bref résumé de l’affaire – une décennie de crimes sexuels présumés réduite en quatre paragraphes.

Ce résumé contenait également la première de plusieurs mentions d’Epstein, dont l’ombre a plané sur le procès de Maxwell.

Le questionnaire a été conçu pour éliminer les membres potentiels du jury dont la connaissance de l’affaire ou les opinions sur certains aspects des accusations pourraient permettre un procès impartial.

Les questions allaient de questions pratiques, comme la disponibilité d’un juré entre le 29 novembre 2021 et le 15 janvier 2022 – la durée prévue du procès, à des questions plus spécifiques qui pourraient faire allusion à l’impartialité.

Kirschner a été particulièrement déconcerté par une question posée aux jurés potentiels pour savoir s’ils connaissaient quelqu’un qui a été victime d’un crime sexuel.

« Est-ce que vous ou un ami ou un membre de votre famille avez déjà été victime de harcèlement sexuel, d’abus sexuels ou d’agression sexuelle ? » la question exacte lit.

« Je connais des femmes ergo, je connais des femmes qui ont été victimes », nous dit Kirschner, soulignant la réalité que des crimes comme ceux que Maxwell et Epstein sont accusés d’avoir commis sont manifestement courants, même si, comme ce fut le cas avec Epstein, le les accusés restent souvent impunis.

Il est difficile d’imaginer dans l’ère post-MeToo qu’il puisse y avoir quelqu’un qui puisse répondre non à une telle question.

Kirschner pense que sa réponse à cette question est l’une des nombreuses qui ont probablement contribué à ce qu’il soit excusé du jury de Ghislaine Maxwell.

Une autre question portait sur son point de vue sur le district sud de New York, le district fédéral où l’affaire Maxwell est entendue et qui englobe les comtés de New York, du Bronx, de Westchester, de Rockland, de Putnam, d’Orange, de Dutchess et de Sullivan.

« Le district sud ne plaisante pas », se souvient Kirschner avoir répondu.

Ensuite, il y avait les questions sur Jeffrey Epstein.

« Est-ce que vous ou un membre de votre famille ou un ami proche connaissez personnellement ou avez des relations passées ou présentes avec Jeffrey Epstein ? »

Kirschner et ceux qui lui sont familiers ne l’ont pas fait.

Une autre question disait : « Avant aujourd’hui, aviez-vous lu, vu ou entendu quoi que ce soit sur Jeffrey Epstein ? »

« Ma réponse à cela était du genre » Prince Andrew, Bill Clinton, jets privés, île privée, maison dans le New Hampshire « », a déclaré Kirschner.

« Qu’est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir d’autre que je sais à propos de cette affaire parce qu’elle a été partout », a-t-il poursuivi.

Kirschner a raison.

Le premier jour du procès de Maxwell, le jury a entendu le témoignage du pilote du tristement célèbre jet d’Epstein, surnommé le « Lolita Express ».

Le pilote, Larry Visoski, a confirmé ce que beaucoup ont vu dans des documentaires, des articles, des livres et plus encore – des hommes de haut niveau comme Bill Clinton et le prince Andrew ont parfois rejoint Epstein à bord du jet, bien qu’aucun d’eux n’ait été inculpé d’actes répréhensibles en relation au procès de Maxwell.

Le prince Andrew a, indépendamment du procès de Maxwell, été accusé d’agression sexuelle par une autre accusatrice d’Epstein, Virginia Giuffre.

Kirschner a déclaré avoir également mentionné, dans ses réponses au questionnaire, la théorie du complot selon laquelle Epstein ne s’était pas suicidé en prison.

Il insiste cependant sur le fait qu’il n’adhère pas lui-même à cette philosophie.

Encore une fois, Kirschner estime que sa connaissance préalable des crimes présumés de Maxwell – et des complots qui les entourent – ​​a probablement été signalée par le juge comme incompatible avec un procès équitable assez rapidement.

Dans l’ensemble, Kirschner dit qu’il pense que les raisons de son renvoi du jury de Ghislaine Maxwell étaient probablement beaucoup plus simples que toutes ses réponses combinées.

Bref, Kirschner lui-même pense qu’il n’aurait pas pu être un juré impartial pour le procès de Maxwell.

« Je ne peux pas entrer avec une présomption d’innocence, elle doit prouver son innocence », dit Kirschner.

Inutile de dire que c’est exactement le contraire de ce qu’un tribunal a besoin d’un juré potentiel afin de le sélectionner pour le service.

Kirschner insiste sur le fait que, malgré la nature très médiatisée de l’affaire, l’impartialité et un procès équitable pour Maxwell sont possibles.

« Même s’il s’agit théoriquement d’une affaire très publique, je ne pense pas qu’ils aient eu à creuser aussi profondément. »

D’après ce qu’il a pu dire, le bassin de 231 jurés potentiels qui ont été appelés à l’étape suivante du processus de sélection était principalement composé de jurés inférieurs à 400.

Cela suggère que le tribunal a trouvé des jurés impartiaux sans même analyser les réponses aux questionnaires soumis par les 600 personnes du groupe d’origine.

Histoires connexes de YourTango :

Kirschner souligne que pour de nombreuses personnes, Maxwell est une réflexion après coup, une partie souvent oubliée des opérations complexes d’Epstein.

Même l’enquête officielle sur les allégations contre Epstein a largement ignoré l’implication de Maxwell jusqu’après sa mort.

Kirschner est donc sûr que Maxwell obtiendra un procès équitable, même avec un examen minutieux des médias.

«Ce sont de très, très bons procureurs et de très, très bons avocats de la défense, et ils ont pu trouver assez rapidement un groupe de jurés dont ils étaient satisfaits», dit-il.

Kirschner est heureux de ne pas faire partie du jury du procès de Maxwell.

De nombreux fanatiques du crime sauteraient probablement sur l’occasion de faire partie du jury d’un procès bien connu, mais Kirschner est d’un avis différent.

« Rétrospectivement, dit-il, en tant que père d’une fillette de sept ans, qu’est-ce que je vais entendre assis sur la tribune du jury que je ne vais pas vouloir ramener à la maison ?

« Si je suis convoqué au jury, que se passe-t-il lorsque ma fille a 14 ou 15 ans ? il ajoute.

La plus jeune des victimes présumées d’Epstein et de Maxwell a pris la parole le troisième jour du procès et a rappelé des années d’abus sexuels qui ont commencé à l’âge de 14 ans.

Ce n’est certainement pas quelque chose qu’un parent veut ramener à la maison avec lui.

Ainsi, au lieu de cela, Kirschner passera les vacances à la maison pendant que les résultats des années d’abus présumés perpétrés par Maxwell se joueront devant les tribunaux.

Kirschner suivra-t-il toujours l’affaire ?

« Totalement », dit-il, faisant écho à un sentiment partagé par beaucoup de ceux qui ont attendu beaucoup trop longtemps pour voir Ghislaine Maxwell être traduit en justice.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.