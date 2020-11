Un juge en Pennsylvanie rejette le procès de la campagne Trump concernant la fraude électorale

Un juge de Pennsylvanie a rejeté le procès de Donald Trump qui tentait d’annuler des millions de votes.

Un juge fédéral de Pennsylvanie a rejeté le procès de la campagne Trump qui tentait d’invalider des millions de bulletins de vote dans l’État. Drew Angerer / « Aux États-Unis d’Amérique, cela ne peut pas justifier la privation du droit de vote d’un seul électeur, et encore moins de tous les électeurs de son sixième État le plus peuplé. Notre peuple, nos lois et nos institutions exigent davantage », a déclaré le juge Matthew Brann du tribunal de district américain en le Middle District of Pennsylvania a écrit dans sa décision, samedi. « Au fond, les demandeurs n’ont pas réussi à s’acquitter de leur fardeau de présenter une demande sur laquelle une réparation peut être accordée. » Le président Donald Trump, par l’intermédiaire de son équipe juridique dirigée par Rudy Giuliani, a tenté de soulever des soupçons de fraude électorale dans plusieurs États dans le but de reprendre l’élection du président élu Joe Biden. « Les plaignants demandent à cette Cour de priver de leurs droits de vote près de sept millions d’électeurs. Cette Cour n’a été en mesure de trouver aucun cas dans lequel un plaignant a sollicité un recours aussi radical dans le cadre d’une élection, en raison du simple volume de votes dont l’invalidation est demandée. », A poursuivi Brann. Le rejet par Brann de l’affaire en Pennsylvanie est la 30e perte ou le retrait d’une affaire par la campagne Trump depuis les élections. Les résultats des élections devraient être vérifiés en Pennsylvanie d’ici lundi. [Via]