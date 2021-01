Un journaliste rétablit accidentellement le son en taquinant Trevor Lawrence lors d’une conférence de presse

Un journaliste non identifié a accidentellement réactivé son microphone en taquinant Trevor Lawrence lors de sa conférence de presse d’après-match.

Un journaliste non identifié a été victime d’un moment embarrassant lors de la conférence de presse d’après-match du quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence sur Zoom, après la défaite 49-28 de l’équipe contre l’état de l’Ohio. La journaliste a accidentellement oublié de couper le son de son micro en se moquant du premier choix présumé. Chris Graythen / «Le pauvre Trevor a besoin de se raser», a déclaré le journaliste non identifié. Lawrence a alors ri et a répondu «merci». Lawrence termine sa carrière collégiale avec 10 098 verges par la passe, 90 passes de touché et seulement 17 interceptions. Il devrait être pris par les Jaguars de Jacksonville avec le premier choix au classement général du repêchage de la NFL 2021. Malgré le talent de Lawrence, le quart-arrière de l’État de l’Ohio, Justin Fields, a réalisé une performance massive de 6 touchés. Il a expliqué comment la victoire cimentera son héritage après le match: Nous parlions juste de toute la semaine comment ce jeu peut avoir un impact durable. Et ce jeu contrôle notre héritage. Nous sommes donc restés à l’entraînement et avons jeté des routes sur ce seul touché. Nous avons probablement revu cela environ 20 fois en pratique un jour. Nous savions donc que c’était un appel que nous allions entrer dans la zone rouge. Et nous l’avons bien exécuté. [Via]