Un journaliste de la télévision espère qu’une vidéo puissante qui montre qu’elle est harcelée inspire le changement

La journaliste locale Brianna Hamblin passait une journée normale au travail lorsqu’un moment a été filmé, ce qui la propulserait au sommet des réseaux sociaux du monde entier.

Hamblin, une journaliste du matin pour Spectrum News à Rochester, New York, a déclaré AUJOURD’HUI qu’elle avait été configurée pour passer en direct d’un quartier dans le journal télévisé de sa station à 6 heures du matin lorsqu’un homme s’est approché d’elle et a commencé à la harceler.

Dans la vidéo, on peut voir un homme crier Hamblin, puis lui dire plus tard qu’il « ne peut pas être seul avec une femme noire » dans ce qu’il semble penser être un compliment.

AVERTISSEMENT : LANGUE BRUTE

Être draguée et harcelée en tant que femme, en particulier en tant que femme journaliste sur le terrain, arrive si souvent que vous apprenez à vivre avec ou à l’ignorer. Cette fois, il s’est avéré qu’il n’a été enregistré que quelques secondes avant mon coup. Il y a BEAUCOUP de choses qui ne vont pas avec ça. pic.twitter.com/5Ok58Vm7e0 – Brianna Hamblin (@BriReports) 23 juillet 2021

Hamblin a tweeté ses pensées après l’incident, écrivant que «l’audace des choses que les hommes me disent ne cesse de m’étonner. Qu’est-ce qui vous fait penser que les femmes veulent qu’on leur parle de cette façon ? Ce n’est en aucun cas attachant. C’est inconfortable. C’est dégoutant.

« Être une femme noire dans cette industrie a ses propres maux de tête, mais parler avec un groupe de femmes pour » louer « un autre groupe n’est JAMAIS bien », a-t-elle poursuivi. « Cela montre simplement que vous avez un fétiche dégoûtant basé sur des stéréotypes, ce qui est tout aussi raciste. »

Dans une interview avec 45secondes.fr, Hamblin a déclaré qu’elle avait partagé la vidéo parce qu’elle espérait montrer aux gens à quoi les femmes reporters doivent régulièrement faire face sur le terrain.

« Et tout comme une femme en général », a-t-elle ajouté. « Il y avait tellement d’hommes qui ont été choqués par (la vidéo). … Il y a eu beaucoup de commentaires disant: » Je ne peux pas croire que cela se produise toujours en 2021. ‘ »

Ces réactions lui ont montré que nous devons continuer à avoir des conversations sur le harcèlement sexuel.

« C’est parfois un signal d’alarme pour les personnes qui ne le vivent pas », a-t-elle déclaré. « Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi répandu qu’il l’a été. »

Hamblin a déclaré qu’elle avait depuis entendu des gens du monde entier, de l’Espagne à l’Australie en passant par l’Afrique du Sud.

« Vous pouvez voir combien de femmes sont concernées par cela, car chaque femme est passée par là », a-t-elle déclaré. « Mon cœur va aux femmes qui pouvaient se voir dans cette situation que j’ai vécue parce qu’elles l’ont déjà vécue, puis mon message aux hommes qui s’excusaient auprès de moi était juste … que les hommes doivent tenir les autres hommes responsables . «

Elle a dit qu’elle était reconnaissante à ce moment-là qu’un vidéaste de la station soit avec elle. De nombreuses stations locales envoient souvent de jeunes reporters seuls pour tourner, écrire et éditer leurs propres reportages – une pratique qui est devenue encore plus courante dans les petits marchés de la télévision alors que l’entreprise voit ses marges bénéficiaires se réduire.

« Et je pense qu’il y a aussi une discussion que l’industrie doit (avoir) … sur la sécurité des journalistes étant seuls sur le terrain parce que vous ne savez vraiment jamais … ce que vous allez obtenir sur le terrain. »

En rapport

Sa station a déclaré à AUJOURD’HUI qu’elle était fière de la façon dont Hamblin s’est comportée.

« Nous sommes heureux que Brianna ne soit pas seule face à une telle adversité et nous n’avons jamais été aussi fiers d’elle », a déclaré un porte-parole de Spectrum News dans un communiqué. «Elle a géré la situation de manière impeccable, restant calme et professionnelle tout au long. Nous voulons que nos employés se sentent en sécurité et travaillons constamment pour atteindre cet objectif. »

Hamblin, qui est journaliste à la télévision depuis l’obtention de son diplôme universitaire en 2018, a ajouté que ce n’était pas la première fois que quelque chose comme cela lui arrivait pendant qu’elle travaillait.

« C’est juste la première fois que j’ai pu le capturer à la caméra, ou qu’il a été capturé à la caméra », a-t-elle déclaré. « Mais cela arrive assez régulièrement, vous savez, en tant que journaliste et femme. »

En rapport: