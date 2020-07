Un journaliste bien connu se rapproche des dates des événements PS5 (State of Play) et Xbox Series X en août

Tout indique que le mois d’août est le mois où les nouvelles consoles laissent plus de détails à travers les événements de Sony et de Microsoft.

La prochaine génération de consoles est déjà au coin de la rue et tellement Sony Comment Microsoft Ils laissent divers détails concernant PS5 et Xbox Series X respectivement. Après que les deux plates-formes ont présenté une partie de leur catalogue de jeux vidéo ces dernières semaines, il semble que le mois d’août sera le scénario suivant dans lequel les consoles seront en concurrence avec leurs propres événements dans lesquels laisser plus de nouvelles. Et maintenant un journaliste connu pour avoir révélé les dates et les détails des événements de jeux vidéo tout au long de l’été, a fixé une date approximative pour ces nouveaux événements.

État du jeu (PS5)

Ils sont beaucoup les rumeurs qui sont venus ces derniers jours en indiquant que Sony préparer un nouveau État des lieux dans lequel divulguer des informations aussi pertinentes que l’annonce de un nouveau dieu de la guerre ou Silent Hill pour PS5. Les dates précédemment traitées allaient du 6 au 13 août du même mois.

Cependant, Jeff Grubb a placé ce nouveau calendrier État des lieux entre le 5 et le 11 août, sans préciser la date. La même chose peut se produire avec le État des lieux en juin dernier et ce n’est qu’à la dernière minute Sony officialiser la date finale. Quoi qu’il en soit, il ne reste que quelques jours pour en savoir plus.

Événement Xbox Series X

Jeff Grubb Il a également placé un événement dédié à la Xbox sur son calendrier (bien qu’il n’ait pas précisé s’il Xbox Series X, tout indique oui). Cet événement a été 11-22 août et comme le État des lieux, n’a pas de date précise.

Cet événement pourrait servir à répondre aux annonces qui Sony jouer sur votre État des lieux et on suppose que c’est le scénario dans lequel ils apparaissent des détails matériels comme le prix et la date de la Xbox Series X ou même la rumeur de la Xbox Series S (Lockhart), une version moins puissante mais beaucoup moins chère de la console nouvelle génération.

Pour le moment, il semble que rien n’est certain mais Tout indique que le mois d’août est à nouveau un excellent mois pour les amateurs de jeux vidéo, avec divers événements et annonces axés à la fois sur la prochaine et la génération actuelle de consoles. Nous serons attentifs à vous apporter toutes les actualités et vous pourrez nous suivre tous ces événements et bien plus encore.

