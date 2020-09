Un journal nazi révèle l’emplacement secret d’un trésor de la Seconde Guerre mondiale sous un palais

Le journal nazi révèle l’emplacement secret d’un trésor de la Seconde Guerre mondiale sous un palais en Pologne

Un journal qui a été en possession d’une société secrète pendant des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale peut contenir une carte détaillant l’emplacement de plus de 30 tonnes (28 tonnes métriques) d’or qui ont été cachées par les nazis.

Écrit il y a 75 ans par un officier de la Waffen Schutzstaffel (S.S.) sous le pseudonyme “Michaelis”, ce journal décrivait les plans du commandant nazi Heinrich Himmler pour cacher des richesses européennes volées, des artefacts et des œuvres d’art inestimables, selon le site d’information polonais The First News (TFN).

Le journal a répertorié 11 sites où les nazis ont dissimulé de l’or, des bijoux, des peintures et des objets religieux d’une valeur inestimable. L’un de ces sites est un puits abandonné qui s’étend à près de 60 mètres sous terre, sous le palais Hochberg du XVIe siècle dans le village de Roztoka, dans le sud-ouest de la Pologne. L’or au fond du puits proviendrait de la Reichsbank dans la ville polonaise de Breslau (aujourd’hui Wrocław) et sa valeur est estimée à des milliards d’euros, a rapporté TFN le 26 mai.

Pendant des décennies après la guerre, le journal “Michaelis” a été tenu secret, caché dans la ville de Quedlinburg, en Allemagne. Il était en possession d’une loge maçonnique qui existe comme société secrète depuis plus de 1 000 ans et qui comptait parmi ses membres des officiers d’élite nazis à l’époque du Troisième Reich. L’un des membres, qui aurait été “Michaelis”, contrôlait les transports nazis dans le sud-ouest de la Pologne, rapporte TFN. Les membres de la loge dans les années suivantes comprenaient des descendants d’officiers nazis, selon la TFN.

Mais en 2019, la loge a donné le journal à une fondation polonaise nommée Silesian Bridge. La fondation a annoncé en mars de l’année dernière qu’elle avait reçu le journal de ses “partenaires” allemands – les membres de la loge à Quedlinburg – qui ont fait don du journal au peuple polonais comme “une excuse pour la Seconde Guerre mondiale”, rapporte TFN.

Le journal était accompagné d’une carte qui aurait indiqué l’emplacement du puits sur le terrain du palais Hochberg où le trésor nazi était caché, a déclaré à TFN Roman Furmaniak, un représentant du Pont de Silésie. D’autres documents suggèrent qu’après avoir caché leurs richesses mal acquises, les nazis ont assassiné des témoins, jeté les corps dans le puits, puis ont fait exploser des explosifs pour sceller l’entrée, a dit Furmaniak à TFN.

Des grottes à perte de vue

Les experts ont déterminé que le journal a été écrit au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais l’authenticité du journal doit encore être confirmée par le ministère polonais de la Culture et du Patrimoine national, a déclaré à TFN la représentante du ministère, Magdalena Tomaszewska.

Toutefois, le palais se trouve en Basse-Silésie, une région de Pologne qui a acquis une certaine notoriété pendant et après la Seconde Guerre mondiale en tant que lieu où les nazis ont dissimulé des biens volés à de riches Juifs, ainsi que des œuvres d’art qui avaient été pillées dans des musées et des galeries, selon le ministère polonais des affaires étrangères. La Basse-Silésie était truffée de grottes, de mines et de tunnels, “ainsi que de châteaux et de palais aux donjons caverneux”, qui offraient aux nazis de nombreuses cachettes, même pour les très grandes œuvres d’art, selon le ministère.

Après la guerre, l’Unité de renseignement sur le pillage des œuvres d’art (Art Looting Intelligence Unit, ALIU) du gouvernement américain a lié un directeur du musée de Silésie nommé Günther Grundmann à des œuvres d’art volées en Basse-Silésie. Grundmann a dressé une liste de 80 sites en Basse-Silésie – dont le palais Hochberg – où il a caché des objets précieux et des richesses, mais beaucoup de ces caches auraient été pillées par l’armée russe d’invasion alors qu’elles se dirigeaient vers l’Allemagne, selon le ministère polonais des affaires étrangères.

Les nazis ont pillé environ 5 millions d’œuvres d’art européennes provenant de Juifs, de musées et de collections privées, et une équipe de 350 officiers et experts alliés connue sous le nom de “Monuments Men” – une unité d’enquête de l’ALIU – a été chargée de les retrouver après la fin de la guerre, a rapporté ABC News en 2013. Sur un seul site, un complexe de mines de sel dans l’Altaussee, en Autriche, il y avait des milliers de peintures, d’illustrations, de livres rares, de statues et de tapisseries volés. Une cache d’explosifs dans le complexe minier était censée avoir explosé en cas de défaite de l’Allemagne, mais les explosifs n’ont jamais explosé, a rapporté ABC News.

Environ 63 000 œuvres d’art et objets culturels qui ont été volés aux Juifs polonais par les nazis sont toujours portés disparus, et le gouvernement polonais travaille activement pour obtenir leur retour, a rapporté le New York Times en janvier. Cependant, les fonctionnaires polonais ont eux-mêmes été critiqués pour ne pas avoir restitué les peintures des collections des musées nationaux qui ont été volées par les nazis aux collectionneurs juifs des Pays-Bas, selon le Times.

Quant au prétendu trésor d’or sous le palais de Hochberg, les propriétaires prévoient de remettre en état et de restaurer le bâtiment, qui est tombé en ruine, et les prochains travaux de conservation comprendront une recherche du puits longtemps enfoui, a rapporté le TFN.