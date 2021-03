Un jour, une alchimie, car tout doit être magique

Le temps presse, même dans cette pandémie, et bientôt nous arriverons le deuxième dimanche de mai et partout où nous verrons des hommages aux mères. Il n’est que juste de célébrer les femmes responsables de pénétrer le monde! Mais aujourd’hui, je voudrais rendre cet hommage à toutes les femmes, en parlant de l’un des plus beaux postulats alchimiques sur le sacré féminin: le traité sur la matrice.

Pour l’Alchimie, la femme est traitée d’une manière très différente de l’homme, car elle est le canal où l’esprit se transforme en chair. Il a un organe subtil et invisible sur le dessus de la tête qui s’ouvre sur deux plans différents: le plan de l’esprit et le plan de la matière. Cet organe, que l’Alchimie appelle la Matrice, est comme un grand chakra composé de 3 cercles de lumière et c’est lui qui gère tout le processus créatif des femmes, à la fois par rapport à la maternité et aux écosystèmes qui l’entourent.

La matrice est liée à la nature procréative, elle est donc toujours disponible pour l’univers pour servir de pont vers les esprits qui en ont besoin pour s’incarner. Naître avec le corps féminin est un choix qui implique cette responsabilité: être disponible pour garder la nature vivante et se reproduire à travers son corps. Pour l’Alchimie, la femme est le féminin sacré et a la responsabilité de «procréer».

Il est cependant très important de ne pas relier la matrice uniquement à la maternité. Elle est un organe beaucoup plus large que cela et son «élevage» est lié au processus créatif en général, car la vie humaine et la nature se perpétuent à travers le féminin.

Une femme peut ne pas engendrer d’enfants biologiques, mais être «mère» de plusieurs «descendants», que ce soit sous la forme d ‘«enfants adoptés» ou de projets et d’œuvres dédiés au collectif, à la nature et au bien social en général. Mère Tereza de Calcutta ou sœur Dulce, par exemple, étaient des «mères» de milliers de personnes et la Matrix fonctionnait certainement à plein régime.

Par conséquent, être en paix avec la Matrice ne signifie pas nécessairement avoir des enfants, mais «créer» de toutes les manières, en laissant la nature se manifester de bien des manières, pas seulement en relation avec la maternité. Après tout, le processus créatif peut se traduire de différentes manières à travers le féminin.

Une femme en harmonie avec sa Matrix donnera naissance à de nombreux projets, elle sera rayonnante, heureuse et épanouie, car la Matrix active le charisme féminin. Qu’elle soit ou non la mère biologique de quelqu’un, la femme qui a une matrice équilibrée aura son instinct maternel et, en général, aura des liens étroits et un amour profond pour les enfants, les animaux, la nature et les arts.

Le docteur suisse Paracelse fut le seul alchimiste à écrire sur Matrix, un véritable opéra alchimique avec plus de cent pages consacrées à la compréhension profonde de la physiologie des femmes. En avance sur son temps, déjà au XVIe siècle, le grand alchimiste exaspérait constamment la communauté scientifique en critiquant publiquement le travail de ses collègues médecins qui ne considéraient pas les différences entre les hommes et les femmes dans le traitement des maladies. Dans le même temps, en tant qu’organe subtil, la Matrix Paracelsiana a également été ridiculisée dans les discussions médicales de l’époque. Comment pourrait-il y avoir un organe que personne ne pourrait voir?

Indifférent au mépris de ses collègues professionnels, Paracelse a exhorté la communauté médicale de l’époque à considérer le caractère divin de la physiologie féminine, car sans comprendre la Matrice, la médecine pécherait beaucoup dans son assistance par rapport à la santé des femmes, tant physique que mentale. et spirituel, ou au niveau individuel ou collectif.

Grâce à ce grand scientifique du corps et de l’âme, je suis aujourd’hui en mesure de produire dans mon laboratoire le Floral da Matrix, une merveilleuse panacée alchimique qui améliore la force créative et la beauté des femmes, rendant leur essence encore plus saine, intense et lumineuse. Mais c’est déjà un sujet pour notre prochaine chronique, lorsque nous continuerons à parler de cet étonnant postulat alchimique. Bonne fête des mères! Bonne journée de la matrice!