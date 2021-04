Un jour, l’amour arrive; c’est une question de temps

Bon sang, c’est aujourd’hui le jour pour parler de bonnes choses, parlons d’amour, parlons de donner des bisous, d’être vraiment aimé. Et regardez s’il y a le moindre doute qu’il y ait une âme sœur ou non, je vous dirai qu’il y en a, oui, et qu’il y en a plus d’une! L’âme sœur est un amour que vous avez vécu dans une ou plusieurs vies antérieures.

Les âmes sœurs sont généralement séparées pour une raison et un but, leurs retrouvailles ont lieu au moment où l’une et l’autre sont prêtes à s’aimer. Et comment le faites-vous, la production? Oh oui, quand tu n’as besoin de personne pour se sentir aimé! Mot de Thetahealer, c’est possible, les gens! Je viens d’un endroit affectif émotionnel TERRIBLE, et après m’être consacré à guérir tout cela en moi, j’ai réalisé que le véritable amour commence en nous, c’est lui qui appelle notre âme sœur la plus compatible pour la vie proche et pour notre vie.

Peut-être que vous lisez et pensez, wow alors je ne trouverai jamais personne, parce que je me sens comme de la merde ou je me sens très triste seule. MIGS, pensez à cette pensée, vous voulez quelqu’un qui apporte de la joie dans votre vie parce que vous n’avez pas ou ne savez pas vous donner cette joie, imaginez que la personne qui reste avec vous devra avoir de la joie pour elle et pour vous, imaginez devoir partager le fardeau de la responsabilité d’être responsable de vous et de l’autre personne … Dans les premiers mois, cela peut sembler correct, mais pensez-y sur le long terme.

Je sais que c’est un défi et peut-être que vous attendez quelqu’un depuis longtemps, je crois que vous pouvez trouver quelqu’un qui vaut la peine, qui vous respecte, qui vous aime, qui vous respecte et qui vous aimez aussi. Non pas parce que vous en avez BESOIN, mais parce que c’est tellement agréable d’être vous que vous voulez partager cette chaleur avec quelqu’un.

Insécurité

Bien sûr, même dans une relation saine il y a des moments de besoin, des échanges de compensation, mais ils arrivent comme un rhume, ils viennent et passent bientôt, ils ne durent pas éternellement, donc la marche est légère et une heure soutient l’autre et pour Here it go.

Pour aujourd’hui, je vais vous laisser un exercice à faire et ressentir combien d’amour vous avez en vous REAL et combien de colère et de besoin. Rappelez-vous que nous avons tous les deux, ce qui fait la différence, c’est le degré de chaque chose, d’accord? Donc, lorsque vous faites cet exercice, ne vous jugez pas, commencez à être différent.

Regardez dans le miroir et dites:

Autant que j’ai souffert et que ça fait mal, je choisis de m’aimer, de m’accepter tel que je suis et de me libérer du passé. Gratitude, vie!

Remarquez vos yeux, les sensations qui viennent, et laissez-les couler. Accueillez-vous en disant: C’EST OK, JE PEUX LE CHANGER. J’ai choisi de m’aimer un peu tous les jours!

Faites-le plusieurs fois par jour! Je vous recommande de le faire le matin quand vous sortez du lit!