Un jour avant son vol spatial, Jeff Bezos affirme qu’il n’y a pas de rivalité avec Richard Branson

Jeff Bezos dit qu’il ne considère pas cela comme un quelconque type de compétition avec Richard Branson alors qu’il s’apprête à être le deuxième milliardaire à s’envoler dans l’espace en neuf jours lorsque sa fusée Blue Origin est lancée depuis le désert de l’ouest du Texas le Mardi.

« Il y a une personne qui a été la première personne dans l’espace – son nom était Youri Gagarine – et cela s’est passé il y a longtemps », a déclaré Bezos à Hoda Kotb lundi AUJOURD’HUI, faisant référence au cosmonaute russe qui est entré en orbite en 1961.

« Je pense que je vais être n ° 570 ou quelque chose du genre, c’est là que nous serons dans cette liste. Ce n’est donc pas une compétition, il s’agit de construire une route vers l’espace afin que les générations futures puissent faire des choses incroyables dans l’espace. »

Bezos, 57 ans, sera rejoint par son frère, Mark, 53 ans, le pilote vétéran Wally Funk, 82 ans, et Oliver Daemen, 18 ans, des Pays-Bas, qui est le premier passager payant.

Funk et Daemen entreront tous deux dans l’histoire en tant que personnes les plus âgées et les plus jeunes à avoir jamais été dans l’espace lorsque la fusée Blue Origin décollera à 62 miles de haut près de Van Horn, au Texas, pour un vol de 11 minutes mardi qui comprendra trois à quatre minutes d’apesanteur.

Funk réalisera le rêve d’une vie après avoir fait partie du programme d’astronautes Mercury 13 de la NASA dans les années 1960. Elle n’a pas été autorisée à voyager dans l’espace en raison de son sexe.

· Regardez AUJOURD’HUI toute la journée ! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspirations d’AUJOURD’HUI, tout au long de la journée. · Inscrivez-vous à la newsletter AUJOURD’HUI !

« Je vais le sentir », a déclaré Funk AUJOURD’HUI. « Ça va être absolument pas content de toucher ou d’attraper quelque chose, je peux juste flotter dessus et faire mes virages, et faire mes roulades, et c’est ce que j’aime faire, parce que j’ai tout fait sur un monde extérieur, et j’aime ça. »

Bezos peut également attester que Funk est physiquement prêt à faire le voyage au-delà de la ligne Karman où commence l’espace.

« À l’époque où Wally faisait partie du Mercury 13 (programme), tous les tests qu’elle a effectués, elle a surpassé tous les hommes », a déclaré Bezos. « Et nous pouvons confirmer qu’à 82 ans, elle peut encore surpasser tous les hommes. Nous avons fait l’entraînement avec Wally, elle peut nous dépasser tous. »

Le vol Blue Origin diffère de la mission Virgin Galactic à plusieurs égards. Richard Branson a utilisé un avion spatial avec une paire de pilotes à bord, tandis que le vol Blue Origin n’aura pas de pilotes et sera entièrement contrôlé depuis le sol. Blue Origin a effectué 15 vols d’essai sans pilote, mais aucun avec des humains jusqu’au lancement de mardi.

La mission Blue Origin volera également un peu plus haut à 62 miles de haut, contre environ 55 par Virgin Galactic.

Tout comme le vol Virgin Galactic, la fusée Blue Origin ne se lancera pas en orbite, mais offrira à l’équipage un voyage rapide juste au-dessus de la ligne séparant l’atmosphère de l’espace avant de retourner dans le désert ouest du Texas.

Tout comme Branson, Bezos a également été confronté à des critiques se demandant pourquoi il dépense autant de son immense richesse dans une aventure spatiale alors qu’elle pourrait être utilisée pour résoudre des problèmes sur Terre.

« C’est le travail de cette génération de construire cette infrastructure (pour les voyages spatiaux) », a déclaré Bezos. « Et bien sûr, les gens ont dit: » Regardez, nous avons tellement de problèmes ici sur Terre « , et ils ont raison. Et nous devons faire les deux, et nous avons toujours fait les deux.

« Nous devons nous concentrer sur l’ici et maintenant, et nous devons regarder vers l’avenir, nous construisons donc une route vers l’espace afin que la génération d’Oliver puisse nous épater avec des choses incroyables et rendre la vie meilleure ici sur Terre. »

Branson, le milliardaire fondateur de Virgin Galactic, a insisté sur le fait qu’il n’était pas en concurrence avec le fondateur d’Amazon avant que lui et son équipage ne s’envolent vers l’espace suborbital le 11 juillet.

« J’espère qu’il aura une expérience aussi extraordinaire que nous », a-t-il déclaré à Tom Costello de 45secondes.fr après le vol.

Bezos, quant à lui, a déclaré qu’il attendait avec impatience le voyage de sa vie.

« Je suis tellement excité, j’ai hâte de voir ce que ça va être », a-t-il déclaré. « Les gens disent qu’ils vont dans l’espace et qu’ils en reviennent changés. Les astronautes en parlent toujours, qu’il s’agisse de la mince branche de l’atmosphère terrestre et de la fragilité de la planète, que ce n’est qu’une planète, alors j’ai hâte de voir ce que ça va me faire. »