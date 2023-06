Un jour après sa première et c’est déjà la série la PLUS VUE sur NETFLIX Mexique

L'Oréal Professionnel Serie Expert Serioxyl Advanced shampoing corporisant 500ml

[CHEVEUX EN PERTE DE DENSITÉ] : la perte de densité capillaire ne se déclenche pas du jour au lendemain. Chez les hommes, par exemple, elle se fait progressivement au niveau des tempes ou au milieu de la tête. C'est un cercle vicieux et vous voulez en sortir. Ce shampoing densifiant cheveux est une solution pour vous aider à avoir des cheveux en apparence plus denses. [TRAITEMENT DENSIFIANT CHEVEUX] : le shampoing purifiant et corporisant Serioxyl Advanced de L'Oréal Professionnel a été formulé pour les cheveux clairsemés. Ce gel léger purifie en douceur et apporte une sensation de densité aux cheveux. Les cheveux sont plus volumineux et éclatants. [FORMULE ENRICHIE EN ACTIF DERMATOLOGIQUE] : cette formule sans Silicone est enrichie en sel de magnésium, la formule apporte de la texture à la fibre capillaire. [SHAMPOING TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT] : la formule du shampoing Serioxyl a été testée sous contrôle dermatologique. Ce shampoing densifiant de cheveux est adapté aux hommes et aux femmes. [EFFICACITÉ SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉE] : après seulement 1 utilisation, + 22% de volume pendant 24h*. [PARFUM FRAIS] : une composition enveloppée d'une brise rafraichissante qui offre une sensation de pureté. *Test instrumental.