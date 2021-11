Un jour après la première de Hawkeye, Jeremy Renner a répondu aux accusations de violences de son ex-femme

Marvel l’a encore fait ! Au milieu de la rage pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les premières de la phase quatre ne s’arrêtent pas et maintenant ça arrive Oeil de faucon. Mettant en vedette Jeremy Renner, cette série sera diffusée sur Disney Plus et sera basée sur la vie du célèbre vengeur, Clint Barton. Et, avec ce strip, le studio innove une nouvelle fois dans ses créations.

C’est que, contrairement aux combats typiques, Jeremy Renner s’incarne dans une mission avec son personnage qui, en soi, est l’un des plus simples de son histoire en tant qu’Avenger. Situé à New York après le célèbre blip, Oeil de faucon Il n’a qu’un objectif : arriver avec sa famille pour Noël. Cependant, un ennemi reconnu du passé compliquera vos plans et deviendra votre principale menace.

Oeil de faucon Il n’arrivera que demain sur la plateforme numérique et les comédiens préparent déjà la grande première. Mais dans les premiers épisodes, Jeremy Renner a été mêlé à l’un des plus gros scandales de sa carrière. En 2019, l’acteur a été accusé par son ex-femme, Sonni Pachecho, de violences sexistes. D’après ce qu’elle a dit, Renner avait l’intention de l’assassiner puis de se suicider pour « le bien-être » de leur fille en commun, Ava Renner.

De même, Pacheco a également déclaré que Jeremy abusait de drogues, d’alcool et a allégué que la star hollywoodienne était physiquement, émotionnellement et verbalement violente avec elle. Pour le moment, la cause n’a pas été clarifiée et les accusations sont contrôlées par le tribunal, mais la vérité est que l’acteur a dû sortir pour en parler. « Il est important de noter la dramatisation dans les déclarations de Sonni« Est-ce l’une des choses qu’il a déclarées à l’époque avant Sixième page.

Mais maintenant, l’acteur est allé plus loin et s’est prononcé contre Pachecho. Dans une interview avec La santé des hommes, Jérémy Renner a assuré : «Je ne réponds pas en public ou en privé à des choses qui n’ont pas de sens”. Puis il ajouta : «Cela ne lui donne du pouvoir que si vous y répondez. Je n’alimente pas le feu. je refuse ça”. A n’en pas douter, quelques déclarations qui l’ont remis sous les projecteurs de la tempête quelques heures seulement après son grand retour chez Marvel.

