Un jour à la fois Saison 5: date de sortie, distribution, intrigue et bien plus

«One Day at a Time» est une sitcom primée aux Emmy Awards et acclamée par la critique, qui s’appuie sur la série humoristique éponyme de Norman Lear de 1975 à 1984. La série avait initialement expiré sur Netflix, après quoi elle a commencé à recevoir d’immenses éloges – en particulier en raison de ses performances et de son scénario. Cependant, curieusement, le streamer a arrêté la série après trois saisons. Mais par chance, « One Day at a Time » a finalement été repris par Pop TV, qui a mené sa quatrième sortie en mars 2020. La question suivante serait: avec cette transition d’un streamer à une communauté linéaire, sera nous obtenons la cinquième édition de la sitcom? Commençons.

Un jour à la fois, date de sortie de la saison 5

La saison 4 de « Un jour à la fois » a expiré le 24 mars 2020.Après la diffusion de six épisodes, la saison s’est interrompue de manière inattendue en raison des arrêts de création, exercés par la pandémie COVID-19. La quatrième sortie s’est finalement terminée avec une élection animée particulière qui a chuté le 16 juin 2020. Par la suite, la saison 4 a été diffusée du 12 octobre 2020 au 26 octobre 2020.

Maintenant, en ce qui concerne une cinquième saison, le groupe créatif derrière la série a toujours été prêt. EP Gloria Calderon Kellett a déclaré dans une interview avec Deadline qu’ils avaient un cadre en place – pas seulement pour la saison 5 mais aussi pour la saison 6. Elle a déclaré: «Nous nous réunissons toujours avec un squelette de ce que nous pensons que nous allons faire , et nous l’avons en quelque sorte construit pendant la saison 5 ou 6, et il y a beaucoup de choses que nous n’avons pas encore eu à dire parce que cette famille, nous avons encore beaucoup à vivre.

Cependant, le choix d’aller de l’avant avec une autre saison dépendra beaucoup des notes. Si les montants sont à la hauteur des attentes de l’émission est renouvelée assez tôt, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 5 d’un jour à la fois soit diffusée en 2021.

Un jour à la fois Saison 5 Cast

La saison 5 devrait voir l’ensemble du casting principal faire un retour. Y compris Justina Machado dans le rôle de Penelope Alvarez, une ancienne infirmière de l’armée américaine. Penelope est mère de deux enfants, Alex (Marcel Ruiz) et Elena (Isabella Gomez). De plus, nous possédons Todd Grinnell en tant que Pat Schneider – le propriétaire le plus riche de l’immeuble de Penelope. Pour compléter le lancer direct, Stephen Tobolowsky dans le rôle du Dr Leslie Berkowitz (le chef solitaire de Penelope) et Rita Moreno dans le rôle de Lydia (la maman de Penelope).

Un jour à la fois, intrigue de la saison 5

La saison 5 continuera à raconter les multiples quêtes de la famille Alvarez – un clan cubano-américain vivant à Los Angeles. Les prochains épisodes raconteront d’autres histoires qui explorent des sujets familiers tels que les problèmes psychologiques, spirituels, le sexisme, l’homophobie, l’identité de genre et le racisme – auxquels est confrontée la communauté Latinx aux États-Unis. Comme indiqué par EP Gloria Calderon Kellett, la saison 5 a des stratégies pour ajouter de nombreux épisodes incroyables. Parmi ces épisodes, il peut s’agir de la foi, tandis que d’autres peuvent suivre Elena alors qu’elle tente de savoir où elle visitera l’école. La vie amoureuse de Penelope pourrait également être abordée, maintenant qu’elle est avec Max.

