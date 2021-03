Un joueur professionnel italien remporte la finale de StarCraft II: est-ce la fin de la domination sud-coréenne dans l’esport?

Pour triompher lors de la finale StarCraft II, qui s’est tenue le 28 février lors du célèbre concours d’exportation Intel Extreme Masters 2021 (IEM), est le pro-player italien Riccardo « Reynor » Romiti. C’est un événement historique, car c’est la deuxième fois dans l’histoire compétitive de StarCraft, un jeu vidéo stratégique en temps réel de Blizzard Entertainment dont le premier chapitre remonte à 1998, qui n’est pas un sud-coréen à gagner. La première fois s’est produite en 2018, avec la victoire à la BlizzCon du Finlandais Joona « Serral » Sotala contre Kim « Stats » Dae Yeob. Ce sont deux événements qui ont leur propre pertinence dans exportation de panorama, car ils révèlent les premières failles de la domination incontestée de la Corée du Sud sur la scène compétitive professionnelle liée aux jeux vidéo. Un domaine qui trouve des origines culturelles.

La Corée du Sud, pays d’exportation

Des aspects connus aujourd’hui comme la préparation des athlètes, surtout psychologiques, leur mythisation comme des stars de cinéma, la gestion et la promotion d’équipes de style corporate sont autant d’éléments qui surgissent Corée du Sud. Après la crise économique de 1997 qui a submergé plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, la Corée du Sud décide d’investir dans des jeux vidéo compétitifs, surtout pour endiguer le taux élevé de chômage des jeunes. Le gouvernement favorise donc la construction d’un réseau haut débit performant, et plus généralement le progrès technologique et numérique. Tout cela pousse l’idée du jeu vidéo en tant qu’outil professionnel, ainsi que de divertissement: c’est toujours en Corée du Sud qu’ils sont diffusés à la télévision pour la première fois. Tournois StarCraft.

La pénétration du médium dans la société sud-coréenne est également influencée par la diffusion PC Bang, des bars équipés d’une excellente connexion internet et d’ordinateurs performants à bas prix, qui représentent l’emblème de la jeunesse sud-coréenne des années 2000. A l’intérieur, les compétitions en ligne de divers jeux vidéo rencontrent un franc succès, dont l’incontournable StarCraft. Tout cela permet la formation d’un terrain fertile pour la naissance de l’esport moderne.

L’investissement de la politique sud-coréenne dans le jeu vidéo a permis à la Corée du Sud de fixer les normes du paysage compétitif du jeu vidéo. Dans le pays, être pro-player est une carrière à laquelle aspirer, socialement acceptée, sinon admirée. La concurrence dans la culture du travail en Asie est bien connue, et dans le cas de la Corée du Sud et de l’exportation, ce n’est pas différent. Dans tous les cas, ce qui a été rapporté jusqu’à présent montre clairement pourquoi, depuis des années, l’esport a été dominé par les pro-joueurs coréens, grâce à une préparation promue par la société même dans laquelle ils vivent.

La chute d’un domaine

La victoire de Reynor sur Joo « Zest » Sung-wook à la finale de StarCraft II, combinée à la plus grande influence que les équipes d’origine américaine, chinoise et européenne acquièrent dans les récents tournois d’esports (en particulier League of Legends, un autre titre dans lequel les Sud-Coréens en général avoir la primauté), représente une pièce importante pour l’évolution du paysage du jeu vidéo compétitif, car elle montre comment le phénomène, d’un point de vue culturel, est maintenant prêt à quitter la Corée du Sud et à se diversifier dans le reste du monde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂