Un joueur est AFK dans GTA Online, un Griefer les cible, mais le meurtre ne se déroule pas comme prévu

Des joueurs de toutes sortes peuvent être trouvés dans Grand Theft Auto en ligne, y compris certains qui jouent principalement pour blesser les autres joueurs. Les joueurs entrant dans un hall public dans GTA Online mourront probablement au moins une fois à cause des stratagèmes de quelqu’un d’autre, bien que cela ne tourne pas toujours en faveur du joueur attaquant.

C’était la situation d’un participant qui ne participait pas au jeu lorsqu’il a été soudainement pointé du doigt. Dans une étrange tournure des événements, la tentative de ruiner la journée du joueur a été un échec, ce qui a exaspéré le chagrin de GTA Online.

Un léger extrait de gameplay de la réunion a été fourni par zooniVr, membre de Reddit et joueur de GTA Online. Un utilisateur conduisait un véhicule avec l’un des nouveaux travaux de peinture caméléon de la version étendue et améliorée de GTA Online se heurte soudainement à son personnage, qui est visible debout immobile. Le contact direct avec la voiture fait perdre à zooniVr le contrôle de son personnage, qui s’écrase alors au sol après avoir heurté un mur. L’attaquant continue de poursuivre zooniVr, reculant à plusieurs reprises et courant sur lui avant d’ouvrir le feu sur eux. Sa santé ne baisse que d’une petite partie de la barre, il peut donc encore se battre.

Tout cela, cependant, n’aboutit finalement à rien. Lorsque la santé de zooniVr atteint la moitié, ils ouvrent leur menu et entrent en mode passif, revenant au jeu. Les joueurs ne peuvent pas attaquer d’autres joueurs ou leur causer des dommages lorsqu’ils sont en mode passif. En d’autres termes, une fois la voie activée, l’attaquant n’avait plus d’options pour causer des dommages. La tentative de deuil les a bouleversés parce qu’elle a échoué de manière si spectaculaire. Après tout, selon zooniVr, ils leur ont envoyé des messages de colère et de menace peu de temps après.

D’autres joueurs dans les commentaires ont pris la défense de zooniVr et ont partagé leurs récits d’être le sujet de chagrins.

Mais des attaques sporadiques comme celle-ci se produiront probablement encore chaque fois que les joueurs se trouveront dans des halls ouverts.