Un joueur en ligne de GTA Grand Theft Auto effectue les appels les plus proches alors que le missile Hming se verrouille et traque son avion militaire

Les cascades de véhicules sont incroyablement possibles dans Grand Theft Auto 5, et ils se produisent parfois par erreur, comme lorsque l’utilisateur de Reddit Jai-II-S006 pilotait son avion au-dessus de Los Santos. Une alerte au missile a failli transformer le voyage agréable en catastrophe, mais miraculeusement l’avion et le pilote ont réussi à repartir sans blessure. Les dieux de GTA Online ont dû sourire au joueur.

Un vol banal au-dessus de l’aéroport international de Los Santos était le premier segment du film du joueur, mis en ligne. Le bip qui indique qu’un missile à tête chercheuse se verrouille sur le jet finit par l’interrompre. Cependant, la fusée anti-aérienne ne semble jamais s’approcher de l’avion, peut-être en raison de réflexes rapides, de la bonne fortune ou des deux. Pour cette raison, la cascade imprévue du jet GTA a eu un résultat positif.

Le joueur a mis en ligne une vidéo sur YouTube qui a commencé par un vol relativement sans incident au-dessus de l’aéroport international de Los Santos. Cependant, il est bientôt interrompu par un missile qui approche et le bip qui indique qu’un missile à tête chercheuse s’est verrouillé sur l’avion. Heureusement, la fusée anti-aérienne ne semble jamais rattraper l’avion en raison de réflexes rapides, de la bonne fortune ou des deux. Pour cette raison, la cascade imprévue du jet GTA a eu un résultat positif.

Bien que le missile semble toucher l’avion en quelques centimètres seulement, il n’explose pas. Au lieu de cela, la fusée perd de la puissance environ dix secondes plus tard, tombe et explose au-dessus de l’aéroport international de Los Santos, épargnant tout dommage au joueur chanceux et à son avion militaire coûteux. Alors que la décision du tireur de ne pas faire exploser le missile a sans aucun doute sauvé la vie du pilote d’Hydra, tourner et esquiver la fusée aurait pu aider à éviter la mort.

Malgré l’admission du joueur qu’il ne sait pas qui a lancé le missile et qu’au moins quatre autres joueurs tentaient de les tuer, plusieurs commentateurs de Reddit ont émis l’hypothèse que Chernobog, un camion d’artillerie, pourrait avoir été le créateur du missile.