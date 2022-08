Un joueur du jeu vidéo Minecraft affiche un magnifique manoir qu’ils ont construit dans le biome du désert et qui est somptueusement meublé

Au cours des dix dernières années, les joueurs ont pu construire tout ce qu’ils voulaient dans Minecraft. Cela a inspiré une variété d’inventions incroyables qui ont étiré la créativité des joueurs.

Pour les esprits créatifs, Minecraft est devenu le terrain de jeu idéal, présentant constamment de nouvelles méthodes pour construire tout ce qu’ils peuvent imaginer.

De superbes lieux personnels sont inclus dans cela. De nombreux joueurs ont utilisé Minecraft pour construire les maisons et autres bâtiments de leurs rêves.

Dans le monde du jeu, les joueurs ont construit de superbes structures qui seraient des endroits merveilleux où vivre, même au milieu d’un grand désert.

L’utilisateur de Reddit UltraTyrannomax a présenté une résidence qu’ils ont construite dans l’écosystème désertique de Minecraft dans une publication. Il a plusieurs étages et est un chef-d’œuvre architectural plutôt opulent.

La maison a des marches menant directement au niveau supérieur à l’arrière et est flanquée de petites parcelles de végétation. Le recto et le verso de l’œuvre sont décorés de banderoles orange, et toute la zone est ornée de belles lanternes.

La structure ferait une superbe maison dans le désert et est une illustration fantastique de ce qui peut être construit dans Minecraft. Avec plus de 6 000 votes positifs, le travail d’UltraTyrannomax a attiré un public important.

Lorsqu’un utilisateur a demandé à UltraTyrannomax comment il avait conçu l’idée de l’œuvre d’art, il a répondu qu’il se tournait vers Pinterest pour trouver de la créativité ou des concepts sur ce qu’il fallait construire dans Minecraft.

À l’exception d’un joueur qui a affirmé qu’il l’aimait car il le considérait comme une ardoise vierge, la plupart des joueurs ont estimé que le travail était bon mais que la région désertique était leur moins préférée pour créer.

Un membre de Reddit, UltraTyrannomax, est celui qui a partagé des photos d’un incroyable manoir qu’ils ont créé dans Minecraft. Une maison construite principalement de blocs de terre et d’herbe a été faite par un utilisateur sous le nom d’utilisateur Barbaq22.