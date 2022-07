Un joueur dévoué de World of Warcraft a passé quatre ans à gagner l’invincible

Quelques World of Warcraft les joueurs passent un temps considérable à atteindre des objectifs particuliers. Bingo1, un Livestream, a rejoint les rangs des fous qui ont joué à World of Warcraft pendant quatre années consécutives pour obtenir les Rênes d’invincible, la monture légendaire du roi-liche.

La signification de « Invincible » est plus importante que sa couleur. Après tout, le fidèle cheval serviteur d’Arthas Menethil était celui-ci. Et quand il a accédé au pouvoir en tant que roi-liche, il a choisi de le ramener en tant que créature mort-vivante.

Les utilisateurs de World of Warcraft ne peuvent accéder qu’à sa version « morte ». Bien sûr, en supposant que cela soit possible dans la Citadelle de la Couronne de glace. Naturellement, c’est en difficulté héroïque. De plus, ce raid n’a lieu qu’une fois par semaine car il nécessite 25 joueurs.

De plus, après que des ajustements ont été apportés en 2020 qui ont rendu impossible pour les joueurs de modifier le niveau de difficulté, Invincible a été plus difficile à vaincre. En d’autres termes, l’obtention d’un cheval bien connu présente un obstacle unique.

De plus, dans l’émission, Bingo1 mentionne qu’ils ont fait leur première tentative pour obtenir la monture en 2013 alors qu’ils jouaient à l’extension Mists of Pandaria. Cependant, ils n’ont pas « constamment » commencé à le viser jusqu’à l’extension Battle For Azeroth en 2018. Bien que les choses aient vraiment décollé au cours des quatre dernières années, cela fait encore environ neuf ans de poursuite de la monture.

Si vous souhaitez obtenir celui-ci, vous devez terminer avec succès la Citadelle de la Couronne de glace, un raid à 25 joueurs qui constitue l’une des dernières rencontres de l’extension pour Wrath of the Lich King.

Bien que le glissement de niveau ait rendu cela moins difficile qu’il ne l’était en 2009, chaque personnage n’est autorisé à terminer le raid qu’une fois par semaine. Nous parlons de faibles chances lorsque nous prenons en compte un taux de diminution de 1 %.

Il est également important de noter que Bingo1 n’a pas eu la meilleure des chances. Depuis que Battle for Azeroth a fait ses débuts en août 2018, il y a eu environ 200 semaines. En supposant qu’ils aient profité de la majorité de ces opportunités de raids hebdomadaires, vous penseriez qu’ils l’auraient déjà fait.