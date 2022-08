Un joueur de Diablo 2 termine avec succès la course de l’enfer pacifiste, qui était auparavant considérée comme théoriquement concevable

MacroBioBoi a finalement terminé la « toute première course de sorcières pacifistes infernales auto-trouvées en solo au monde » dans Diablo 2 : ressuscité après plus de 50 heures de jeu.

Macro a vaincu Diablo 2 d’une manière plus reconnaissable pour ceux qui ne sont pas des speedrunners : ressuscité en utilisant uniquement les choses qu’ils ont obtenues au cours de la course, au niveau le plus difficile et sans rien blesser.

Dans Diablo 2, donner des choses à un personnage via le système d’échange est connu sous le nom de « twinking ». Bien que les speedrunners de Diablo 2 aient développé des méthodes théoriques pour terminer la course, Macro a été le premier à la mettre en pratique.

Selon ce qu’ils ont dit à PC Gamer, « les seules personnes qui aient jamais terminé la course après Normal avaient scintillé un personnage avec un équipement modifié pour déterminer si c’était faisable. »

Un ensemble complet de directives spécifiant ce qu’est une course pacifiste a été développé par la communauté de speedrun Diablo 2. Bien sûr, vous ne pouvez pas agresser, mais il existe également d’autres restrictions. Il est également interdit d’utiliser des pièges, des auras destructrices et de forcer d’autres choses à attaquer.

De plus, la majorité des dégâts que vous infligez doivent directement résulter d’une créature qui décide de vous attaquer. Pour ce faire, Macro a donné à sa Sorcière de nombreux objets et compétences « chance de lancer », qui provoquent parfois le lancement d’un sort lorsque le joueur subit des dégâts.

Au moment où tout a été dit et fait, ils possédaient un ensemble d’armures qui leur permettait de lancer le puissant sort Nova à zone d’effet chaque fois qu’un adversaire les frappait.

De plus, ils ont investi beaucoup de points dans Cold Armor, un talent passif qui renforce la défense et inflige des dégâts de froid aux adversaires qui frappent la sorcière, qui n’a pas beaucoup de points de vie.

Pour cette course de niveau Hell, Macro, qui détient actuellement le record de speedrun Pacifist Paladin dans Diablo 2: Lord of Destruction en Normal à deux h 25 min 45, pensait que passer à Resurrected pourrait faciliter les choses. Malheureusement, ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées.