Un joueur de Destiny 2 utilise 11 comptes Google Stadia ensemble pour tuer les boss de la communauté

Lucky Lai, également connu sous le nom de Luckstruck9, diffuse Destin 2 et gère simultanément 11 comptes Google Stadia pour distribuer de précieux points de contrôle de boss aux Gardiens dans le besoin.

Il a commencé à émettre des points de contrôle dans la communauté des joueurs LFG en utilisant son compte principal, comme Lai l’a précédemment déclaré, mais a rapidement créé un nouveau compte pouvant être téléchargé sur son ordinateur portable.

Je n’avais pas le concept de Google Stadia avant la sortie de la version multiplateforme. J’ai réfléchi à la façon dont cela me permettrait d’ouvrir simultanément de nombreux comptes tout en économisant de l’énergie et d’autres ressources.

Il clarifie.

Lai dispose désormais de 11 comptes Google Stadia pour Destiny 2 fonctionnant simultanément sur un ordinateur portable sans même une carte graphique. Lai peut maintenir indéfiniment les 11 personnages du système à l’aide de quelques macros simples, et la prise en charge du jeu croisé de Destiny 2 garantit que n’importe qui peut rejoindre ces demi-bots Stadia si nécessaire pour déverrouiller les points de contrôle par lui-même.

Créez simplement un compte, supprimez votre activité et c’est parti. Bien que Stadia ne représente que moins de 1 % des joueurs de Destiny 2, il s’agit toujours d’une solution de contournement pratique dans le domaine du jeu multiplateforme.

Lai a dû acheter des extensions et des passes de saison pour chacun de ses 11 comptes Stadia afin d’accéder à certaines des fonctionnalités de fin de partie les plus appréciées de Destiny 2, comme le raid Witch Queen et le donjon Season of Ghosts.

Bien sûr, le contenu acheté n’est pas partagé entre les comptes. Il a heureusement été aidé par la plus grande communauté LFG : « La communauté a été suffisamment généreuse pour que je n’aie pas eu à acheter de contenu téléchargeable depuis que j’ai créé mes cinq premiers comptes », a-t-il fait remarquer.

Lai affirme que ses comptes ont aidé plus de 14 000 utilisateurs à trouver des points de contrôle en une seule semaine, une pratique connue sous le nom de « ferme de points de contrôle », qui gagne en popularité. Si un nouveau donjon ou raid sort, vous devez le compléter pour accéder à l’ensemble du trésor, mais si vous n’avez besoin que de quelques objets, il est conseillé de farm des étapes spécifiques.