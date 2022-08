Un joueur de Dark Souls 3 révèle ce qu’il a appris sur la façon dont la lanterne épuisante frappe le célèbre adversaire du geôlier

Même avec une communauté très active, les RPG de FromSoftware sont souvent si vastes et complexes qu’apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur chaque jeu peut prendre des années. Cela vaut à la fois pour Elden Ring et pour les jeux FromSoftware antérieurs, tels que la série Dark Souls. Par exemple, l’un des joueurs du jeu a fait une découverte récente concernant les mécanismes des assauts de l’ennemi emblématique du geôlier dans Dark Souls 3. Cela atténue naturellement une partie de l’aura effrayante du geôlier de Dark Souls 3.

Les mécanismes cachés de Dark Souls 3 ont été révélés dans une vidéo par l’utilisateur de Reddit Luvonir. Il utilisait une sorte d’outil pour leur montrer. Le titre de leur message se lit comme suit : « YSK : la lanterne drainante de la vie du geôlier est un projectile à tir rapide qui est tiré depuis leur taille ». La vidéo d’accompagnement du message clarifie de quoi il s’agit. Cependant, peut-être que des informations supplémentaires sont nécessaires pour expliquer ce que cela implique pour les joueurs de Dark Souls 3 et pourquoi c’est une surprise aussi drôle et frustrante.

Le geôlier de Dark Souls 3 est connu pour une raison. Le JailerJailer semble commencer à voler la barre de santé du joueur sans résistance lorsqu’il se rencontre, levant sa lanterne. En conséquence, la jauge de vie du joueur s’épuisera. De plus, il ne semble pas y avoir d’assaut à esquiver. La seule méthode évidente pour l’empêcher est de rester à l’écart du JailerJailer en premier lieu parce qu’il est invisible. Mais ces dernières informations changent radicalement notre façon de penser à cette attaque.

Ce type de mise en page simple est une excellente illustration de la façon dont FromSoftware utilise des concepts courts pour créer des adversaires plus terribles et une situation plus problématique. Rendre les orbes invisibles et donner l’impression que la lumière de la lanterne de l’adversaire fait du mal rendra un ennemi qui tire des projectiles illimités depuis sa taille moins terrifiant. Sans aucun doute, FromSoftware présente parfois un côté dur.

Les joueurs ne peuvent pas voir les attaques du geôlier de Dark Souls 3 dans le jeu. Par conséquent, traditionnellement, revenir en arrière dans l’environnement de Dark Souls 3 nécessitera de traiter avec les geôliers.