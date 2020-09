Un joueur complète Mortal Shell sans obus et sans subir de dégâts

Au milieu du mois dernier, Coquille mortelle arrivé au marché. Sous le principe de suivre dans le sillage des titres de À partir du logiciel, le travail de Symétrie froide a réussi à combiner une quantité incroyable de engouement autour de, surtout après sa période d’essai réalisée en juillet. Cette attente, heureusement, a été pleinement satisfaite et, pendant deux semaines, les fans de la Âme ils ont connu l’un de leurs meilleurs hérauts depuis des années, tout comme ils ont déjà accompli des exploits incroyables dans ses limites.

Cependant, comme il le souligne Joueur PC, peut-être le jalon le plus marquant à ce jour est celui atteint par Esoterickk, un utilisateur YouTube qui a partagé via sa chaîne comment la campagne du jeu vidéo sans coquille est terminée, sans prendre de dégâts et assassiner tous les boss finaux que présente l’aventure. “Pour être honnête, cela m’a semblé plus facile que mon premier jeu en raison de la quantité d’endurance dont vous disposez et il ne semble jamais s’épuiser. Ceci, associé à une arme qui monte beaucoup plus vite qu’avant, transforme la plupart des combats en un tour.“a déclaré l’auteur de la réalisation.

Coquille mortelleOn s’en souvient, il est disponible pour PC, Xbox One et PlayStation 4. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu vidéo, nous vous recommandons de lire notre une analyse à ce sujet, dans lequel nous concluons: “Mortal Shell est une lettre d’amour à Dark Souls. Un jeu vidéo qui rend hommage à la franchise FromSoftware en acceptant que l’essence de Âmes sombresQu’elle constitue ou non un genre, elle est inégalée à sa manière. A partir de là, et en adoptant le cœur des travaux de FromSoftware, il construit autour de lui une expérience capable d’adapter l’essence du Âmes avec quelques changements qui font du jeu vidéo un produit plus accessible, qui offre plus de secondes chances et qui permettra à tous ceux qui Âmes sombres c’est trop difficile pour eux“.

