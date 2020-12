Un joueur a "Cyberpunk 2077" déjà à travers – cela a pris si longtemps

« Cyberpunk 2077 » ne sortira pas avant la fin de cette semaine, mais un joueur a déjà joué au jeu de rôle – il a reçu sa version Xbox prématurément. Maintenant, il a partagé ses impressions – et a révélé des détails sur la saison.

Combien de temps durera « Cyberpunk 2077 »? De nombreux fans en attente se posent cette question. Le YouTuber Dreamcastguy donne une réponse: il a obtenu le jeu trop tôt, il a donc pu y jouer et a documenté ses impressions dans une vidéo. le il devait le supprimer maintenant, cependant, l’utilisateur de Twitter Rishi Alwani a participé.

Attention, spoilers! Les impressions suivantes de « Cyberpunk 2077 » ne contiennent aucune information sur l’histoire, seulement sur le temps de jeu et le gameplay. Si vous ne voulez pas en savoir trop sur le jeu avant sa sortie, soyez prévenu.

Première exécution de « Cyberpunk 2077 »: c’est la durée de lecture

Dreamcastguy a passé environ 37 heures à jouer au jeu. Une course serrée du début au combat de boss final a pris un total de 21 heures, le reste du temps a été consacré à des quêtes secondaires et à l’apprentissage des nombreux systèmes de jeu.

Cela ne semble pas être beaucoup de temps de jeu, mais: Dreamcastguy voit le potentiel de plus de 100 heures de jeu – la plupart des joueurs ne se précipiteront pas dans « Cyberpunk 2077 » aussi vite que cela, et la campagne ne devrait représenter qu’une petite partie du jeu global. La valeur de relecture devrait également être élevée en raison des différents chemins de vie, des différentes fins et des nombreuses options de construction.

Plus d’impressions sur le gameplay, l’histoire et les performances

En plus du temps de jeu, Dreamcastguy a révélé quelques détails supplémentaires sur le jeu qu’il semble beaucoup aimer. Le gameplay est « 99 pour cent de tir » avec des commandes très précises, mais les joueurs peuvent également procéder complètement secrètement avec une construction furtive – ceci est rendu possible par une superstructure de jeu de rôle complexe rappelant « Dungeons & Dragons ».

Le monde du jeu doit être à plusieurs niveaux, les quêtes annexes qualitativement au niveau de l’histoire principale. Dreamcastguy décrit les performances de la Xbox Series X comme très bonnes – mis à part un bug irritant qui a gelé « Cyberpunk 2077 » pendant environ deux secondes toutes les heures en conduisant dans le jeu. Sur la Xbox Series X, le jeu vous permet de choisir entre 30 FPS et un mode performance avec 60 FPS à une résolution inférieure.

Bien sûr, nous ne devons pas oublier que ce ne sont que les impressions d’une personne. Nous pouvons avoir une image plus détaillée de « Cyberpunk 2077 » à la fin de cette semaine. Le jeu sera disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Stadia le 10 décembre. Des versions optimisées pour PS5 et Xbox Series X / S suivront en 2021.