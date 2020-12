Un jeune voyou se fait exploser par les commentaires de Jay-Z, veut Lil Wayne « Verzuz »

Lorsque Thugger a déclaré que Jay-Z n’avait pas 30 chansons qu’un public en direct pouvait chanter mot pour mot comme le font ses fans, le public a réagi.

Ses récents commentaires sur Andre 3000 ont provoqué une tempête sur les réseaux sociaux, mais les remarques de Young Thug sur Jay-Z sont également devenues un sujet tendance. Entretien de Bits of Thugger avec Gillie Da King’s Million Dollaz de jeu le podcast a fait le tour, et sa mention Jay-Z a déclenché tout un débat car le rappeur affirme que Hov n’a pas « 30 chansons » sur lesquelles un public en direct peut chanter tous les mots.

Theo Wargo / Personnel / « Nous ne parlons pas de ventes de stream, nous ne parlons pas d’hymnes, nous parlons de chansons qu’ils connaissent », a déclaré Thugger. « Comme, quand je joue, j’ai 30, 40 chansons que tout le stade va connaître. Ils vont connaître ces putains de mères. Les 30 chansons. » L’animateur a appelé cette influence « une merde puissante » et a ajouté qu’il n’y a pas beaucoup d’artistes qui peuvent se vanter de cet exploit. « N * gga, Jay-Z n’a pas 30 chansons comme ça, » répondit Thugger. L’animateur est intervenu pour mentionner poliment que Jay avait pas mal de succès à son actif, ce qui a poussé Thugger à revenir un peu en arrière. « Je dis juste, je sais qu’il le sait, mais il en a probablement 50 salopes. Je dis juste, je ne le dis pas littéralement, je dis juste, négros à qui vous pensez . » Thug a expliqué qu’il était allé à des concerts où il se tenait dans les coulisses et regardait des rappeurs se produire devant un public qui ne connaissait pas les mots de leurs chansons. « Je pensais qu’ils connaissaient cette chanson d’eux », a déclaré Thug. « Ils ne connaissent même pas cette putain de chanson. Je ne joue même pas. N * gga, j’ai tellement peur de me faire huer, je ne jouerai même pas une chanson qu’ils ne connaissent pas. une série de 30 minutes de putain de 40 chansons. Ils savent chaque chanson. Ce n’est pas un moment ennuyeux. Chaque chanson. « Ailleurs, Young Thug a envisagé la possibilité d’un Verzuz apparition et a dit qu’il voudrait affronter Weezy. « Il faudrait probablement que ce soit comme [Lil Wayne] parce que vous devez penser … nous devons parler d’influence « , a déclaré Thug. » Nous devons parler de tout. Il ne s’agit pas simplement de pas de rap. »Découvrez ci-dessous ses clips d’interview et quelques réactions du public.