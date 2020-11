Un jeune voyou attrape Gunna et Yak Gotti pour « Take It To Trial »

Young Thug vit dans le stand, il a donc l’habitude de déposer des pétards au hasard. C’est le cas ici, comme Thugger est apparu le soir de Thanksgiving avec « Take It To Trial » avec Gunna et Yak Gotti. Produit par Wheezy, ce single présente un instrument qui chevauche la frontière entre le froid et le sauvage. C’est une ambiance qui lui est propre; une piste sur laquelle vous pouvez vous allonger dans la coupe ou jeter des chaises au club.

Thugger fait son truc sur le crochet mais Gunna vole vraiment la vedette sur « Take It To Trial ». Yak Gotti montre également qu’il peut traîner avec les poids lourds, déchaînant un couplet divertissant. On peut imaginer ce single en forte rotation jusqu’en 2021.

Paroles de Quotbale

Mes jeunes niggas tirant vers le haut, Bentleys, Aston Martins, ‘Raris et Teslas

Sanglé avec un FN, choppas, carbones, connais quelques steppers

J’ai de la glace, pas dans pas de frigo, pas dans le coffre-fort, on aime les trésors

Nous baisons, avons beaucoup de sexe et sa tête est comme du plaisir

Shawty super slurpy, suce ce birky cette bite (Oh wow), ah

Maybach est venu avec des rideaux et je suis toujours allé la teindre (sur Dieu)