Un jeune homme construit sa propre voiture à partir de ferraille et… ça marche

«Dieu veut, l’homme rêve, le travail est né.» Une citation du «Message» de Fernando Pessoa qui semble parfaitement correspondre à l’histoire de Kelvin Odartey, un jeune homme de 18 ans du Ghana, qui a décidé de concrétiser son rêve de construire une voiture.

Un rêve que nous tous, qui aimons ces machines à rouler, avons certainement déjà eu. Combien d’entre nous ont fait quelque chose pour cela? Eh bien, ce jeune homme l’a fait, surmontant toutes les difficultés et tous les défis, comme on peut le voir dans la vidéo du youtuber Drew Binsky.

Plus impressionnant est son histoire quand on apprend qu’il lui a fallu trois ans pour construire sa propre voiture, c’est-à-dire que sa demande a commencé alors qu’il n’avait que 15 ans.

Pour transformer son rêve en réalité, Kelvin Odartey a dû recourir à ce qu’il avait sous la main, à savoir de la ferraille. Il a profité de tout, des tubes métalliques aux barres de fer pour le squelette de sa création, et de l’acier à partir duquel les conteneurs de fret pour les panneaux de carrosserie sont fabriqués. Oui, votre machine n’a pas l’aspect le plus poli, mais vu le contexte, le fait qu’il s’agisse d’une voiture fonctionnelle est assez impressionnant.

Le moteur provenait d’une moto et c’est aussi dans le monde du deux roues qu’il est allé chercher divers composants, dont ceux qui font partie de la suspension. À l’intérieur, on peut voir qu’il y a un tableau de bord et que le système audio ne manque pas.

Le coût de fabrication de votre propre voiture à partir de la ferraille? Kelvin avance d’une valeur de 8000 cédis ghanéens, soit l’équivalent d’un peu plus de 1100 euros (la conversion que nous voyons dans la vidéo n’est pas correcte).

La voiture de Kelvin est devenue «virale» sur Internet et a transformé le jeune de 18 ans en célébrité. Il a attiré l’attention de Kwadwo Safo Junior, le directeur exécutif de Kantanka, un constructeur automobile au Ghana, qui a accueilli le jeune homme et a pris le rôle de son mentor. Et cela lui a donné l’opportunité de continuer à faire évoluer sa propre voiture. Le résultat final était le suivant: