Un jeune de 15 ans fait face à des accusations pour une alerte aux armes à feu au lycée d’Oviedo

Bâches Direct Bâche 680 g/m² - Bache Ignifugée M2 - 10 x 15 m - Bache Ivoire - Baches PVC - bâches étanches - bache anti feu - ignifugé

L'ultra protection : Imperméable et imputrescible.Le Haut de gamme par excellence : la bâche 680g/m² est une des plus épaisse bâches du marché. Cette bâche 680g vous accompagnera longtemps (10, 15 ans voir plus suivant l'usage). Protégez durablement votre piscine, vos chantiers, vos véhicules, votre maison grâce à cette bâche 680 grammes 2x3m. Finition: ourlet périphérique de 50mm et œillets tous les 250mm Cette bâche de protection ignifugée répondra à vos exigences de professionnel: Bâche anti feu homologuée par le Laboratoire National d'Essai. Une résistance mécanique inégalable liée à la matière (PVC), étanchéité totale et un excellent vieillissement.Le haut de gamme au meilleur prix, l'homologation M2 (norme incendie) en plus ! Cette bâche PVC ignifugée dont la durée de vie est supérieure à 10 ans n'est même pas pénalisée par son prix. Notre engagement: à qualité égale, vous trouvez une bâche lourde homologuée M2 moins chère, nous vous remboursons la différence. Bâches Direct (Groupe Tecplast) a innové et a créé de toute pièce cette gamme de bâches professionnelles de fabrication Française. Parfaite comme bâche de chantier, bâche toiture, bâche de protection et pour toute utilisation nécessitant une bâche épaisse, étanche et durable.La bâche PVC ignifugée répond aux attentes de robustesse des professionnels et des particuliers les plus exigeants.Cette bâche de protection M2 a été élaborée avec des matériaux de première qualité, pour assurer une étanchéité totale et une durée de vie supérieure à 10 ans. Pourquoi avoir besoin d'une bâche ignifugée?Dans le bâtiment, beaucoup de normes sont exigibles et en cas de sinistre votre assureur pourrait exiger que la bâche utilisée soit bien conforme aux normes anti feu.Professionnels du bâtiment, vous avez un chantier dans un espace recevant du public ou tout simplement un bâtiment classé. L'architecte peut exiger l'utilisation de bâches homologuées.Obligatoires sur des chantiers très spécifiques touchant au nucléaire et autres activités sensibles.En tant que particulier, vous pouvez avoir l'obligation vis-à-vis de votre assurance de choisir une bâche ignifugée (pergola, tonnelle, terrasse...). Niveau de classification de résistance au feu En France il existe un classement (Norme NF P. 92.507), composé de 5 catégories, qui définit la réaction au feu des matériaux composant notamment les bâches sur mesure : elle va de M0 à M4, M4 étant le plus facilement inflammable et M0 le plus difficilement inflammable. Cette classification est établie par des laboratoires agréés par le ministère de l'intérieur dont le CSTB. Elle correspond au temps de résistance d'un matériau à une température donnée. Un matériau classé M4 va très vite s'enflammer et il y aura propagation du feu alors qu'un élément classé M0 va résister longtemps avant de commencer à se consumer. Pour plus d'information allez sur le site du CSTB. La combustibilité est la quantité de chaleur émise par combustion complète du matériau des...