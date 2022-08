Un jeu d’horreur à la première personne avec des éléments de simulation de gestion s’appelle Bloody Hell Hotel

Le jeu de gestion d’hôtel vampire Bloody Hell Hotel a été dévoilé comme une nouvelle tournure d’horreur à la première personne sur des simulations de gestion comme Stardew Valley.

Dans le jeu créé par Unfold Games, les joueurs jouent le rôle d’un vampire qui doit remodeler son hôtel et prendre soin de ses invités, mais qui peut aussi décider de sucer leur sang au lieu de les laisser partir.

L’équipe derrière elle espère en faire « le jeu de simulation à la première personne le plus ambitieux jamais créé », y compris le développeur de Darq Wlad Marhulets et les membres des équipes Assassin’s Creed Valhalla et Baldur’s Gate 3.

Le joueur se réveille d’un sommeil séculaire pour découvrir leur immense manoir en ruines. C’est là que la simulation de gestion reprend. Après cela, il se transforme progressivement en un hôtel prospère avec un cimetière caché. Les joueurs peuvent y chercher des fournitures et des outils et se frayer un chemin à travers un donjon peuplé de monstres.

Le sang des clients peut donner aux vampires la possibilité d’automatiser certains aspects de l’hôtel, et d’autres vampires peuvent faire partie du personnel.

Les tâches peuvent être effectuées manuellement ou partiellement automatiquement à l’aide de pouvoirs vampiriques que le joueur déverrouille au fur et à mesure qu’il progresse, a déclaré Marhulets à IGN, ajoutant que cela est vrai pour tous les systèmes du jeu.

Le joueur a un contrôle total sur la création de ses armes, y compris la possibilité de choisir les matériaux utilisés et de modifier la forme et la forme.

Ces décisions auront un impact significatif sur le combat au corps à corps, l’utilisation des compétences vampiriques et les talents de combat qui peuvent être débloqués. Je dois également souligner que l’action est conçue pour être plus décontractée que l’adrénaline, ce qui en fait un bon choix pour le genre de simulation. Imaginez-le comme l’exploration souterraine de Stardew Valley dans un environnement 3D déformé Tim Burton.

Les PC et les consoles pourront jouer au jeu. Vous pouvez le trouver ici sur Vapeur.