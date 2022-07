Un jeu d’aventure et d’action de science-fiction mettant en vedette Glaciated Earth appelé Glacier est sorti sur PC

La science-fiction jeu d’action Glacier a été dévoilé par l’équipe du Studio Snowblind, qui a été fondée en mai. Le jeu est développé par un groupe de sous-traitants sous la direction du développeur japonais Kei Shibuya.

Il a précédemment travaillé sur plusieurs projets de l’ère PlayStation 3 et Xbox 360, notamment la création de Project Nimbus: Complete Edition, Sumire et d’autres titres. La date de sortie du jeu sera dévoilée ultérieurement ; pour l’instant, seul PC (Steam) est répertorié parmi les plates-formes cibles.

Soixante-cinq millions d’années après l’apparition des premiers êtres humains sur Terre, le jeu s’y déroule.

Les êtres vivants restants n’ont été retrouvés dans l’eau qu’après la calamité de « l’hiver éternel », lorsque toute la surface du monde était recouverte de glaciers.

Tuai, membre d’une toute nouvelle espèce issue des dinosaures et des oiseaux, sera sous le contrôle des joueurs. Le personnage principal pourra combiner des attaques pour le combat au corps à corps et à distance et utiliser des pouvoirs spéciaux tout en combattant les ennemis.

Tout semble délicieusement ridicule. L’action sous-marine dans le jeu, où vous combinerez un système de combat au corps à corps avec des attaques à distance et des techniques d’esquive spécialisées pour affronter une variété de terreurs marines, des requins considérables aux mésosaures futuristes, a particulièrement retenu mon attention.

Le clip montre votre Tuai esquivant un énorme fouet de queue d’un monstre marin géant, puis regardant la caméra alors que les extrémités des ailes du monstre marin se transforment en lames de glace. C’est complètement absurde, et je le soutiens sans réserve.

Project Nimbus et Sumire font partie des titres créés par Studio Snowblind, un tout nouveau studio japonais indépendant dirigé par Kei Shibuya.

Le combat en temps réel dans Glaciated est dynamique et mélange des frappes au corps à corps, à distance et particulières. Utilisez la force des lignées Dinosaure et Oiseau Tuai et leur capacité à réguler la chaleur et le froid.